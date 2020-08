Serie Bauerngarten zieht Jakobspilger in Buochs magisch an Er würde dem Landschaftsmuseum Ballenberg alle Ehre machen, der Bauerngarten von Familie Barmettler-Zumstein am Ennerberg in Buochs. Marion Wannemacher 11.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sandra Barmettler-Zumstein aus Buochs in ihrem Bauerngarten. Bild: Pius Amrein (28. Juli 2020)

Wer auf dem Jakobsweg Richtung Buochs wandert, kommt an der Loretokapelle vorbei. Gebaut hat sie Ritter Johann Jakob Achermann vom Ennerberg als Dank für eine gewonnene Schlacht, die er anführte. Bald so viel Interesse wie die Kapelle erweckt bei den Pilgern jedoch das dahinter liegende Herrenhaus mit dem prächtigen Bauerngarten. Nicht umsonst fand er Eintrag in das Icosmos-Inventar der historischen Gärten und Anlagen der Schweiz. Heute wird die Erhaltung des Gartens mittels Umgebungsschutz der Loretokapelle und des Bürgerhauses durch die kantonale Denkmalpflege sichergestellt.



Hier mal ein Foto, da mal ein Kommentar. Komplimente für ihren Garten sind für Sandra Barmettler-Zumstein keine Seltenheit. «Ja, ich bekomme schon sehr positive Reaktionen», erklärt sie auf Nachfrage. Gerade richtet sich die fünfköpfige Familie für ein paar Tage Ferien auf der Lenzerheide. Ihre Abwesenheit muss sorgsam geplant werden. Wer schaut zu den 33 Kühen des Milchwirtschaftsbetriebs auf dem Ennerberg, wer zum Garten?

Weisser Sonnenhut (links) und Gaura treffen auf ein Herz. Bild: Pius Amrein (28. Juli 2020)

«Immer ein bisschen dranbleiben» neben Familie, Job und Hof

Eigentlich sei sie jeden Tag mal in ihrem Garten, erzählt die 46-Jährige. Die Zeit dafür muss sie sich aus den Rippen schneiden. Die Bauersfrau arbeitet in einer 40-Prozent-Stelle in der Apotheke im Waldhotel Bürgenstock, Haushalt und Hof machen sich nicht von allein. «Am meisten schätze ich im Garten meine Abendrundgänge, hier nochmal Schnecken einsammeln, da etwas ernten oder aufbinden und immer ein bisschen dranbleiben.» Ihre effektive Arbeit schätzt sie auf fünf bis sechs Stunden im Schnitt pro Woche, mal fällt mehr an, mal vielleicht auch weniger. Und je nach Saison gibt es dann noch Spätschichten in der Küche zum Konfikochen oder Bohneneinfrieren.

Zinnien, so weit das Auge reicht ... Bild: Pius Amrein (28. Juli 2020)

Ein Garten voller sinnlicher Genüsse

Der Garten ist in Schuss. Hinter dem schmiedeeisernen Zaun teilt ein Weg in der Mitte die 250 Quadratmeter grosse Anlage in zwei symmetrische Teile. Rechts und links davon gedeiht alles, was hier wächst in sauber angelegten, gleich grossen Beeten. Ein Garten verrät immer viel über seinen Gestalter: Vorne rechts, nah beim Pavillon, zeugt das üppige Kräuterbeet von der Handschrift der ausgebildeten Drogistin. Der hüfthohe Rosmarinbusch gedeiht unter anderem neben Salbei, Zitronenmajoran, Goldmelisse, Koriander, Zitronenverbena, Pfefferminz und Zitronenmelisse.

Ganze Beete von Zinnien und Löwenmäulchen sprechen Bände von der grosszügigen Seite der Gartenliebhaberin, die gerne Blumen verschenkt. Ebenso dürfen in dem klassischen Bauerngarten die Sonnenblumen, rote, gelbe und weisse Echinacea nicht fehlen. Auch am Zaun rundum blüht es üppig. Der Gemüsegarten lässt nahezu keine Wünsche offen: Salat, Busch- und Stangenbohnen, Zucchetti, Gurken, Kartoffeln, Rüebli, Krautstiel, zarte Kohlräbchen, weiss und rot, und bereits Wintergemüse wie Rosenkohl und Kohl sind parat.

Ein Speisekürbis Vanenciano Bild: Pius Amrein (28. Juli 2020)

Früchte gehören selbstverständlich dazu. Noch einige wenige dicke Heidelbeeren hängen an den Sträuchern, Himbeeren machen den Mund wässrig, die vielen Erdbeerpflanzen lassen auf eine reiche Ernte schliessen. «Wir sind nah dran, uns selbst zu versorgen», sagt Sandra Barmettler nicht ohne Stolz. Das Fleisch von den Truthähnen, das Gemüse aus dem Garten, die Eier von den Hühnern.

«Den Kürbis werde ich dieses Jahr erstmalig verkaufen», hat sie sich vorgenommen. Einige Exemplare haben bereits Prachtgrösse erreicht. Im Garten Barmettler gibt es aber keine 08/15-Sorten, sondern selbst gezogene Raritäten. Überhaupt ziehe sie viel selber oder vermehre Pflanzen. Inspirieren lässt sie sich gern von anderen Gärtnern: «Mein Mann Sepp schaut nach Kühen und Traktoren und ich nach Gärten», erzählt die gebürtige Sarnerin schmunzelnd.

Eine Biene auf dem roten Sonnenhut. Bild: Pius Amrein (28. Juli 2020)

Mit Tipps von der Schwiegermutter und

Know-how durch Ausbildung

In 20 Jahren hat Sandra Barmettler mehr und mehr Erfahrung gewonnen. Als junge Ehefrau hat sie die Bäuerinnenschule absolviert, gelernt, Beete im Fruchtwechsel anzulegen, um damit die Bodenmüdigkeit zu verhindern. Nach und nach übernahm sie den Garten aus Schwiegermutters Hand, die ihr mit Rat und Tat zur Seite stand und mittlerweile im Pflegeheim lebt. Heute hilft noch der Schwiegervater mit und hegt vor allem das Spalierobst am Pavillon. Barmettlers Mieter und eine Freundin aus dem Dorf dürfen je ein Beet bewirtschaften.

Ringelblumen Bild: Pius Amrein (28. Juli 2020)

Die Sonne ist hervorgekommen, von etwas weiter klingen die Kuhglocken, hinterm ebenfalls historischen Holzhaus der Barmettlers neben dem Herrenhaus sind Rigi, Mythen, Vitznauerstock, Fronalpstock und Buochserhorn zu sehen. Ein Idyll, das auch Freundinnen von Sandra Barmettler beim gemeinsamen Kaffee im Garten schätzen. Auch Ritter Johann Jakob Achermann hätte daran seine Freude gehabt.

Tipps

Weinbergschnecken im Garten lassen, sie fressen Nacktschnecken (laut Sandra Barmettler haben sie für ihren Garten eine «Spezialbewilligung»).

Bewusst einige Pflanzen auch nach der Blüte für Hummeln stehen lassen.