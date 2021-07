Nidwaldner Behörden berechneten Gewässerräume falsch

Bauvorgaben Nidwaldner Behörden haben Gewässerräume zu klein ausgeschieden – jetzt sind andere Bauvorhaben gefährdet Das Bundesgericht hat unlängst ein Bauprojekt in Beckenried gestoppt, weil es nicht genug Abstand zum Fahrlibach hatte. Der Entscheid hat weitreichende Folgen. Lucien Rahm 02.07.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er hat sich an alle Vorgaben gehalten – und dennoch waren seine Baupläne letztlich nicht rechtens. Ein Nidwaldner muss sein Bauprojekt in Beckenried vorerst abblasen, nachdem das Bundesgericht entschieden hat, dass es zu wenig Abstand zum Fahrlibach aufweise. Für den Bauherren ein frustrierendes Erlebnis, wie er gegenüber unserer Zeitung sagt:

«Ich habe mich ja nur auf die Daten verlassen, die mir zur Verfügung standen.»

Namentlich hat er sich bei der Planung seines Mehrfamilienhauses am sogenannten Gewässerraum orientiert. Dieser gibt eine bestimmte Zone um ein Gewässer vor, in der grundsätzlich keine Bauten erstellt werden dürfen. So soll sichergestellt werden, dass ein Gewässer – in diesem Fall der Fahrlibach – in seinen natürlichen Funktionen nicht beeinträchtigt wird. Und auch dem Hochwasserschutz soll damit Rechnung getragen werden.

Allerdings haben die Nidwaldner Behörden den betreffenden Gewässerraum offenbar zu klein ausgeschieden, wie das Bundesgericht in seinem Urteil festhält.

Hier hätte das Mehrfamilienhaus entstehen sollen. Links unten ist der Fahrlibach zu sehen. Bild: Urs Hanhart (Beckenried, 20. Mai 2021)

Vorgaben haben sich stetig geändert

Ausgeschieden werden die Nidwaldner Gewässerräume durch die Gemeinden, genehmigt werden müssen sie danach durch den Regierungsrat. Beckenried sei die erste Gemeinde des Kantons gewesen, die ihre Gewässerraumzonen in den Bauzonen festgelegt habe, heisst es im Bundesgerichtsentscheid. Demnach hat die Gemeinde bereits 2006 die nötigen Abstände von Bauten zu Gewässern berechnet – nach den damaligen gesetzlichen Vorgaben. 2011 trat dann aber eine neue Bundesbestimmung in Kraft, welche neue Vorgaben zur Folge hatte.

Statt die Abstände, welche die Gemeinde bereits definiert hatte, neu auszuweisen, stellte man gemäss Urteil offenbar folgende Überlegung an: Weil im kantonalen Planungs- und Baugesetz vorgeschrieben ist, dass oberirdische Bauten einen Abstand zum Gewässer von drei Metern haben müssen, rechnete man diesen zu den bereits definierten Gewässerräumen hinzu. Dadurch sei die entstehende Sperrfläche, in welcher nicht gebaut werden darf, unter dem Strich gross genug, um die Bundesvorgaben zu erfüllen, so die Annahme. «In der Kombination mit den in Nidwalden ausgeschiedenen Gewässerräumen und dem Gewässerraumabstand von drei Metern können die bundesrechtlichen Vorgaben für Hochbauten deshalb eingehalten werden», heisst es in einer Beilage zu einem entsprechenden Regierungsratsbeschluss.

Alte Wegleitung heute nicht mehr gültig

Zu diesem Schluss sei man damals wohl gelangt, weil diese Berechnungsweise 2001 in der «Wegleitung Hochwasserschutz» des Bundes zu finden war, sagt Viktor Schmidiger, Vorsteher des kantonalen Amtes für Gefahrenmanagement, auf Anfrage. Daher sei man davon ausgegangen, auch in diesem Fall im Einklang mit Bundesrecht zu handeln.

Entgegen der Auffassung des Nidwaldner Verwaltungsgerichts, welches sich ebenfalls mit dem Fall zu befassen hatte und die Berechnungsweise bestätigte, könne der beidseitige Gewässerabstand von drei Metern aber eben nicht zum Gewässerraum gezählt werden, «weil dieser nicht der Gewährleistung der natürlichen Funktionen des Gewässers, sondern lediglich dem Hochwasserschutz diene und darin unter anderem Strassen und Tiefbauten zulässig seien», zitiert das Bundesgericht in seinem Entscheid eine Einschätzung des Bundesamtes für Umwelt.

Beckenried definierte «dicht überbaut» anders

In Beckenried habe aber vor allem folgende Annahme eine Rolle gespielt, sagt Schmidiger. Die seit 2011 geltende Bundesbestimmung sieht nämlich auch die Möglichkeit von Ausnahmebewilligungen für Bauten vor, welche die geforderten Abstände nicht aufweisen. Demnach ist eine solche Sonderbewilligung möglich, wenn sich der Bau in einer besonders dicht besiedelten Wohnzone befindet. Gegenüber dem Bundesgericht argumentierten die Nidwaldner Behörden auch hiermit. Diese Eigenschaft sprachen die Bundesrichter der betreffenden Gegend in Beckenried jedoch ab. Auch diese Überlegung könnte damals bei der Festlegung der Gewässerräume in Beckenried eine Rolle gespielt haben. Ausserhalb des Dorfkerns habe die Gemeinde wohl eine zu starke bauliche Entwicklung erwartet, so Schmidiger.

Was bedeutet der Entscheid nun für andere Nidwaldner Bauvorhaben in Gewässernähe? «Wir überprüfen derzeit in jeder Gemeinde, ob Projekte vom Entscheid betroffen sind», so Schmidiger. Bislang wisse man von vier betroffenen Projekten, wovon sich der Grossteil durch gewisse Anpassungen aber dennoch umsetzen lassen sollte. Auch diese befänden sich in Beckenried, wo der Entscheid wohl die grösste Wirkung haben dürfte. Schmidiger:

«Eine erste kantonsweite Analyse zeigt, dass knapp fünf Prozent der Gewässerräume in Nidwalden aufgrund des Bundesgerichtsurteils angepasst werden müssen. Davon liegt gut die Hälfte in Beckenried.»

In anderen Gemeinden seien die Auswirkungen «bedeutend kleiner». In mehreren Gemeinden werde das Urteil wohl gar keine Folgen haben. Welche Gemeinden es genau sind, möchte der Kanton derzeit noch nicht preisgeben, weil die Analyse noch nicht abgeschlossen sei. Auf bestehende Bauten habe der Bundesgerichtsentscheid jedoch keinen Einfluss.

Der Beckenrieder Bauherr, dessen Projekt zum Bundesgerichtsentscheid geführt hat, werde sein Bauvorhaben vorerst jedenfalls nicht weiterverfolgen. Er werde es eventuell zu einem späteren Zeitpunkt wieder angehen, wenn der Gewässerraum korrekt ausgeschieden sei. Vorerst unternehme er aber keine weiteren Schritte. «Der Entscheid hat mir die Lust am Ganzen etwas genommen.»