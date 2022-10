BEckenried A2 Auffahrkollision im Seelisbergtunnel fordert eine leicht verletzte Person und sorgt für langen Stau Bei einer Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen am Samstagmorgen im Seelisbergtunnel in Fahrtrichtung Süden wurde eine Person leicht verletzt. Der Tunnel musste für zwei Stunden gesperrt werden. 01.10.2022, 12.43 Uhr

Eines der beiden Unfallfahrzeuge. Bild: PD

Um zirka 6 Uhr kam es aus bislang noch unbekannten Gründen zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt. Demnach fuhr ein Automobilist mit seinem Personenwagen im Seelisbergtunnel in Richtung Süden. In der Folge kollidierte der nachfolgende Personenwagen mit dem Heck des voranfahrenden Fahrzeugs.

«Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen an die rechte Tunnelwand geschleudert und kam nach einer weiteren Kollision mit der linken Tunnelwand auf dem Überholstreifen zum Stillstand», schildert die Polizei den Hergang. Beim Umfall wurde die Beifahrerin des vorderen Fahrzeugs leicht verletzt. Der Rettungsdienst überführte sie in ein nahe gelegenes Spital.

Starker Reiseverkehr musste teilweise umgeleitet werden

Der Seelisbergtunnel musste für zwei Stunden gesperrt werden. Wegen starkem Reiseverkehr kam es vor dem gesperrten Tunnel zu einem grossen Stau. Zeitweise sei der Verkehr bei der Ein-/Ausfahrt Beckenried sowie vor dem Tunnelportal gewendet und via Axenstrasse umgeleitet.

An den Fahrzeugen und an den Verkehrseinrichtungen entstand «erheblicher Sachschaden». Die genaue Höhe könne momentan noch nicht beziffert werden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt, wie die Kantonspolizei weiter mitteilt. Sie wird durch die Kantonspolizei Nidwalden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden untersucht.

Nebst der Kantonspolizei Nidwalden und einem Rettungsteam standen auch Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Stans, der Feuerwehr Beckenried, ein privates Abschleppunternehmen sowie der Nationalstrassenunterhalt im Einsatz. (pd/eca)