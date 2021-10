Im Massstab 1:4000:Auf seiner Wiese erheben sich Nidwaldner Berge

Beckenried Auf seiner Wiese erheben sich Nidwaldner Berge Otti Käslin baut Nidwalden im Massstab 1:4000 nach. Aus 85 Tonnen Mörtel wurde eine massstabgetreue Landschaft mit Bergen und Seen. Nun steht der letzte Arbeitsschritt an. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 04.10.2021, 17.00 Uhr

Wer auf dem Parkplatz der Klewenbahn vom Auto schnurstracks zur Bahn geht, verpasst eine Nidwaldner Attraktion. Sie liegt etwas versteckt auf einem Privatgrundstück, das an den Parkplatz angrenzt. Dort, im Garten von Otti Käslin, präsentiert sich der ganze Kanton Nidwalden im Kleinen, exakt im Massstab 1:4000, dreidimensional.

Die Berge stehen: Otti Käslin vor seinem Nidwalden-Relief. Bild: Urs Hanhart (Beckenried, 4. Oktober 2021)

In diesen Tagen hat der pensionierte Baupolier eine wichtige Etappe vollendet an seinem Jahrzehnteprojekt. Die Landschaft mit seinen Bergen, Seen und Bächen ist fertig: vom Vierwaldstättersee mit seinen Seegemeinden bis zum Gipfel des Rotstöckli, mit 2988,8 Metern über Meer der höchste Punkt Nidwaldens. 85 Tonnen Mörtel und etwa 26'000 Franken Materialkosten verbaute er auf einer Fläche von sieben auf sieben Metern zu diesem ganz besonderen Relief.

Angefangen hatte alles 2003, als er auf der Wiese vor seinem Haus ein Eckchen entdeckte, das in der Form jenes des Beckenrieder Abschnitts des Vierwaldstättersees ähnelte. Die Idee war geboren. In den nächsten vier Jahren entstand eine massstabgetreue Nachbildung der Beckenrieder Landschaft im Massstab 1:4000. Er bekam Lust auf mehr. 2016, als er im Alter von 60 Jahren frühpensioniert wurde, rührte er dann mit der grossen Kelle an und begann, das Relief um den ganzen Kanton zu erweitern.

Bis zu 150 Stunden pro Monat investierte er seither in den Modellbau der Superlative, rund 4600 Stunden waren es bisher.

Im Massstab 1:4000 hat Otti Käslin die Nidwaldner Landschaft nachgebaut. Bild: Urs Hanhart (Beckenried, 4. Oktober 2021)

«Beim Arbeiten am Relief kann ich abschalten», schwärmt er. Überwinden zum Weiterbauen müsse er sich nicht.

«Es ist eine schöne, dankbare Aufgabe als Frühpensionär. Das Schöne ist, dass ich daran arbeiten kann, wenn ich gerade Lust dazu habe.»

So sei es auch schon vorgekommen, dass er spontan die Arbeit unterbrochen habe und mit seiner Frau einen Schiffsausflug auf dem Vierwaldstättersee unternommen habe.

Auch die Seilbahnen sind angedeutet

Nun steht die letzte Etappe an. Denn bei einer betonfarbenen «toten» Berglandschaft will er es nicht bewenden lassen. Die Bachbetten werden mit blauer Farbe nachgezogen, Grün deutet Wälder an, Schwarz Strassen, Weiss die schneebedeckten Bergkuppen und Gletscher.

Durch die rund 25 Bachbetten fliesst dereinst auch echtes Wasser, gespiesen von einem 5000 Liter grossen Tank im Untergrund, der Regenwasser sammelt. Angedeutet sind auch die Seile der rund 120 Seilbahnen und Skilifte. Für Otti Käslin ein Muss in einem Kanton, der berühmt für seine vielen schönen Seilbahnen sei.

Besuch selbst aus der Westschweiz

«Bis übernächstes Jahr sollte das Modell fertig sein, wenn alles gut läuft», meint er, angesprochen auf den Zeitplan. Doch schon jetzt stösst das Nidwalden-Modell, das in dieser Form wohl einzigartig sein dürfte, auf Interesse.

«Selbst aus der Westschweiz reiste kürzlich jemand an, um das Modell zu sehen. Er hatte davon von einem Fernsehbeitrag erfahren.»

Ein treuer Besucher ist Eduard Amstad. «Das ist einmalig», schwärmt der Beckenrieder, der den Baufortschritt fast täglich verfolgt.