Brand in Autogarage in Beckenried

Beckenried Brand in Autogarage verläuft glimpflich Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Es gab keine Verletzten aber einen hohen Sachschaden. Philipp Unterschütz 02.01.2022, 16.23 Uhr

Rauch dringt aus der privaten Autogarage. Bild: PD/Kapo Nidwalden

(unp) In einer privaten Autogarage in Beckenried brannte es am Freitagabend, 31. Dezember um 21.00 Uhr. Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Nidwalden ging die Meldung ein, dass aus dem Fenster der geschlossenen Autogarage schwarzer Rauch austrete. Das Feuer konnte durch die Anwohner und die Feuerwehr Beckenried rasch gelöscht werden, teilte die Polizei mit. Drei Personen, welche das Feuer als erste zu löschen versuchten, wurden durch die aufgebotene Ambulanz bezüglich einer allfälligen Rauchgasvergiftung kontrolliert. Dabei konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Der Sachschaden dürfte jedoch einige 10'000 Franken betragen, da im Innern der Garage unter anderem auch ein Personenwagen parkiert war.