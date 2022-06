125 Jahre Gemeindewerk: Beckenried zeigte früh Pioniergeist

Beckenried Der Weg in die Zukunft ist geebnet: Das neue Dienstleistungszentrum ist eröffnet Die Beckenrieder Bevölkerung feierte am Samstag die Eröffnung ihres neuen Dienstleistungszentrums und das 125-Jahr-Jubiläum des Gemeindewerks. Dabei gedachten die Verantwortlichen den Wegbereitern von damals, aber auch heute und überreichten einem dieser Pioniere den Anerkennungspreis 2022. Irene Infanger Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Das neue Dienstleistungszentrum am Oeliweg 4 in Beckenried. Bild: Irene Infanger (Beckenried, 25. Juni 2022)

Reges Treiben herrschte am Samstagvormittag am Oeliweg 4 in Beckenried. Nach fast zweijähriger Bauzeit durften die Beckenriederinnen und Beckenrieder ihr neues Dienstleistungszentrum feierlich eröffnen und obendrauf auch das 125-jährige Bestehen des Gemeindewerks feiern. «Ich bin super happy über das Resultat, nicht nur aus optischer, sondern auch aus betrieblicher Sicht», sagte Betriebsleiter René Arnold und fügte in seiner Ansprache an:

«Wir haben wieder genügend Platz, das Werkgebäude samt seiner Einrichtung ist wieder auf dem neusten Stand der Technik und vor allem regnet es nicht mehr hinein.»

Was am Samstag für einige Schmunzler sorgte, war vor einigen Jahren mitunter ein Grund, weshalb am Oeliweg ein Neubauprojekt aufgegleist wurde. Im Mai 2019 sagte die Stimmbevölkerung mit 75 Prozent Zustimmung Ja zu einem Kredit von knapp sieben Millionen Franken, um das damalige sanierungsbedürftige und zu klein gewordene Werkgebäude zu ersetzen.

Zahlreiche Interessierte besuchten die offizielle Eröffnung samt Jubiläumsfeier des neuen Gemeindewerks. Vorne im Bild: Geschäftsführer René Arnold. Bild: Irene Infanger (Beckenried, 25. Juni 2022)

Ein moderner Funktionsbau mit genügend Platz für sämtliche Betriebszweige des Gemeindewerks (Stromversorgung, Wasserversorgung, Elektrogebäudetechnik, Kommunikation), der Gemeindeverwaltung und Co-Working-Räumlichkeiten ist entstanden: Die Besucherinnen und Besucher erhielten an der Eröffnungsfeier Einblick in die neuen Räumlichkeiten, die von Pfarrer Daniel Guillet vorgängig eingesegnet wurden. «Herrlich», «schön», «hell»: Die Rückmeldungen auf dem Rundgang waren grossmehrheitlich sehr positiv, für Staunen sorgte die atemberaubende Aussicht auf See und Berge, dort, wo in naher Zukunft Vertreter der Gemeindebehörde ihre Sitzungen abhalten werden. Ab dem 4. Juli sollen die Kundinnen und Kunden erstmals ihre Anliegen am Oeliweg 4 einbringen können, in der letzten Juniwoche werden die Räumlichkeiten bezogen.

«Pioniere seit 125 Jahren»

Die Eröffnung des Dienstleistungszentrums ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Gemeinde Beckenried, aber insbesondere für das Gemeindewerk (siehe Box). «Das Gemeindewerk und seine Verantwortlichen haben es immer wieder verstanden, sich neuen Begebenheiten anzupassen und visionäre Entscheidungen in die Zukunft zu machen. Die Gemeinde darf sehr stolz sein», sagte Gemeindepräsident Bruno Käslin als einer von zahlreichen Rednern am Samstagvormittag. Die politische Gemeinde überreichte dem Gemeindewerk zum Geburtstag nicht nur ein von Hans-Ueli Baumgartner gefertigtes Kunstobjekt mit dem Namen «Fliessend», sie zeichnete auch einen dieser «Pioniere» des Gemeindewerks mit dem Anerkennungspreis 2022 aus: Peter Feldmann, ehemaliger langjähriger Betriebsleiter des Gemeindewerks. «Er hat wie kein anderer in den vergangenen 36 Jahren das Gemeindewerk geprägt», sagte Käslin.

Vorreiterrolle in Nidwalden Es war die Geburtsstunde des Gemeindewerks und gleichzeitig der Grundstein für die eigene Energiegewinnung: der Bau des Kraftwerks Mühlebach im Jahr 1897. «Als Gemeindepräsident mit aufgeschlossenem Geist erkannte Eduard Amstad-Huonder die Bedeutung moderner Versorgungswerke», steht in der Festschrift zum 125-Jahr-Jubiläum des Gemeindewerks Beckenried unter dem Titel «Pioniere seit 125 Jahren». Dies einerseits, um die Lebensumstände der Einheimischen zu verbessern, andererseits aber auch, um im Tourismus konkurrenzfähig zu bleiben. Ihm war es zu verdanken, dass ab 1890 Wasser aus den Wasserhahnen in Hotels und in gewissen Teilen der Haushalte lief. Gemeinsam mit Adalbert Wymann initiierte er den Bau eines Elektrizitätswerks. Mit der Inbetriebnahme des Kraftwerks im Jahr 1897 verfügte Beckenried als erste Gemeinde im Kanton Nidwalden eine eigene Stromversorgung, während andere Gemeinden erst sechs Jahre später elektrisches Licht in den Strassen hatten. (inf)

Gemeindepräsident Bruno Käslin (rechts) überreicht Peter Feldmann den Anerkennungspreis 2022 der Gemeinde Beckenried. Bild: Irene Infanger (Beckenried, 25. Juni 2022)

Feldmann habe nicht nur für ein besser Betriebsklima und besseren Austausch zwischen den verschiedenen Bereichen gesorgt, sondern insbesondere auch die Infrastruktur optimiert und die Stromproduktion laufend ausgebaut. Seit 1999 seien vier Kraftwerke entstanden. «Heute ist Beckenried die Gemeinde des Kantons, die am konsequentesten Trinkwasser für die Stromproduktion nutzt», fügte Thomas Murer an. 60 Prozent des Strombedarfs decke die Gemeinde dank ihrer eigenen klimaneutralen Energie ab.

In der Geschichte des Gemeindewerks habe sich immer wieder Pioniergeist gezeigt. Dies sei zunehmend schwieriger, denn das Überangebot an Trends und Entwicklungen sei riesig. «Pioniergeist beinhaltet die Kunst, aus all den Entwicklungen, die für unsere Kunden wertvollen Sachen zu identifizieren, zu bewerten und wenn es passt, konsequent und entschlossen anzugehen», betonte der Präsident der Verwaltungskommission des Gemeindewerks und sagte, dass die nächsten Monate und Jahre in Anbetracht des starken Kostenanstiegs und der angestrebten Energiewende herausfordernd sein würden. «Im Gemeindewerk werden auch in Zukunft echte Pioniere gefragt sein», so Thomas Murer.

