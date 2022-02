FDP Beckenried stellt drei Kandidierende für Erneuerungswahlen

Beckenried Die FDP stellt drei Kandidierende vor Für die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderats Beckenried vom 15. Mai schlägt die FDP Urs Christen, Carla Garovi und Christian Lang-Sandholzer vor. Urs Christen kandidiert zudem als Gemeindepräsident. 25.02.2022, 18.19 Uhr

Der Vorstand der FDP Beckenried schlägt drei Kandidierende für die Gesamterneuerungswahlen vom 15. Mai 2022 für den Gemeinderat Beckenried vor. Wie die Partei schreibt, müssen diese formell noch von der Parteiversammlung bestätigt werden. Urs Christen stellt sich zudem für das Amt des Gemeindepräsidenten zur Verfügung. Die FDP möchte die drei Sitze im Gemeinderat von Beckenried verteidigen. Gemeindevizepräsident Pascal Zumbühl und Bauchef Philipp Murer treten nicht mehr an.

Urs Christen. Bild: PD

Urs Christen, bisher – neu als Gemeindepräsident: Urs Christen (40) ist seit 2010 Gemeinderat von Beckenried und wurde im Jahr 2018 in den Landrat gewählt. Neu kandidiert Christen als Gemeindepräsident. Gemäss Christen stehen in der kommenden Legislatur grosse Herausforderungen an. So soll die Gesamtrevision des bestehenden Bau- und Zonenreglements umgesetzt werden. Die Unsicherheit durch die aktuell bestehende Planungszone gelte es bestmöglich zu bewältigen. Auch die Planungssicherheit bezüglich Gewässerräumen sei wieder herzustellen. Hierzu stehen auf kantonaler und kommunaler Ebene wichtige Entscheidungen an. Christen möchte seine Erfahrung als Landrat und Gemeinderat zum Wohle von Beckenried einbringen.

Carla Garovi. Bild: PD

Carla Garovi, neu: Carla Garovi (34) arbeitet als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Carl Garovi AG. Nach Weiterbildungen in der Versicherungsbranche hat sie einen Abschluss zum Bachelor of Science in Business Administration Management & Law erreicht. Sie hat sich zur Immobilienbewirtschafterin weitergebildet und ist für verschiedene Liegenschaften verantwortlich. Als Vorstandsmitglied eines Gewerbevereins engagiert sie sich für die KMU. Auch sei ihr die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein Anliegen.

Christian Lang-Sandholzer. Bild: PD

Christian Lang-Sandholzer, neu: Christian Lang (58) hat sich als geschäftsführender Architekt und Inhaber der Villa Nova Architekten AG einen Namen gemacht. Er konnte sein Wissen in der Vergangenheit bereits in verschiedenen Arbeitsgruppen der Gemeinde Beckenried einbringen, insbesondere bei der Revision der Zonen- und Nutzungsplanung. Als selbstständiger Architekt beschäftigt sich Lang vorwiegend mit historischen Bauten im Wohnungsbau, in der Gastronomie/Hotellerie sowie bei Sakralbauten. Das Ortsbild von Beckenried sei ihm ein besonderes Anliegen. Lang diente bis 2013 in der Armee (Oberst im Generalstab). Vereinsleben und Brauchtum seien ihm wichtig, so war er Zunftmeister und ist aktuell im Vorstand der Beggo-Zunft.

Der Vorstand der FDP Beckenried freut sich, drei ausgewiesene Persönlichkeiten zur Wahl vorschlagen zu können, welche die künftigen Herausforderungen mit Fachwissen, Erfahrung und Fingerspitzengefühl meistern werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Pascal Zumbühl und Philipp Murer treten nicht mehr zur Wahl an

Pascal Zumbühl kann auf zwölf Jahre als Gemeindevizepräsident zurückschauen. Massgeblich beteiligt war Zumbühl bei diversen organisatorischen Veränderungen, so bei der erfolgreichen Einführung der Einheitsgemeinde, der Reorganisation des Steueramtes, Anpassungen bei verschiedenen Kommissionen sowie der Auslagerung der Führung des Strandbades. Als Finanzchef konnte er trotz hoher Investitionen in die Infrastruktur stets positive Rechnungsabschlüsse präsentieren.

Philipp Murer hat als Bauchef das Bauwesen in den letzten sechs Jahren geprägt. Hier sticht heraus, dass Beckenried im kantonalen Vergleich stets eine stark überdurchschnittliche Anzahl an Baugesuchen bearbeitet hat. Auch habe er die schwierigen Themen rund um die Einführung des neuen Baugesetzes angepackt und auf die Spur gebracht. (cn)