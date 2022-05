Urs Christen neuer Gemeindepräsident in Beckenried

Beckenried Die Grünen schaffen den Einzug in den Gemeinderat nicht – Urs Christen neuer Gemeindepräsident Urs Christen (FDP) erhält grossen Zuspruch von der Beckenrieder Stimmbevölkerung und wird neuer Gemeindepräsident. Als einzige Kandidierende schafft Vreni Völkle trotz absoluten Mehrs die Wahl zur Gemeinderätin nicht. Manuel Kaufmann 15.05.2022, 15.17 Uhr

Der Gemeinderat Beckenried bleibt bürgerlich. Dies entschied am Sonntag die Beckenrieder Stimmbevölkerung. Neben den drei Bisherigen Urs Christen (FDP, 1092 Stimmen), Marc Schaffner (Mitte, 1003) und Alexander Vonlaufen (SVP, 931) ziehen neu Christian Lang (FDP, 889), Virginia Käslin (Mitte, 862), Carla Garovi (FDP, 839) und Marco Zimmermann (SVP, 697) in den Gemeinderat ein. Als einzige Kandidatin wurde Vreni Völkle (Grüne, 670) nicht gewählt. Die Stimmbeteiligung betrug 52,72 Prozent.

Die Gemeinde Beckenried hat vier neue Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Bild: NZ (Beckenried, 7. Januar 2020)

Durch seine Wiederwahl in den Gemeinderat schaffte Urs Christen als einziger Kandidat automatisch auch die Wahl zum Gemeindepräsidenten. Seit 2010 sitzt Christen im Gemeinderat und freut sich nun auf die neue Aufgabe. «Ich bin sehr glücklich über das Ergebnis», sagt Christen. Dass er die meisten Stimmen erhalten hat, sei eine Bestätigung. «Es freut mich aber auch, dass die beiden anderen bisherigen Mitglieder, Marc Schaffner und Alexander Vonlaufen, eine hohe Zustimmung aus der Bevölkerung erhalten haben», so Christen weiter.

Der neue Gemeindepräsident Urs Christen. Bild: PD

Marc Schaffner und Alexander Vonlaufen sind seit den Ersatzwahlen im Sommer 2021 im Gemeinderat. Dazu kommen vier neue Mitglieder. Urs Christen ist motiviert, mit diesem neuen und jungen Team die nächsten vier Jahre in Angriff zu nehmen. Dass man sich in der neuen Konstellation erst finden müsse, sei klar. «Wir haben aber gewusst, dass es einen grossen Wechsel gibt und sind dementsprechend vorbereitet. Wir sind mit dem Team in der Verwaltung und mit dem neuen Gemeindeschreiber Daniel Amstad gut aufgestellt und blicken zuversichtlich in die Zukunft», sagt Christen.

In der letzten Amtsperiode bestand der siebenköpfige Gemeinderat ausschliesslich aus Männern. Dass nun mit Virginia Käslin und Carla Garovi wieder zwei Frauen Einsitz finden, freut Christen sehr. «Es wurde höchste Zeit», sagt der Pensionskassenspezialist. Es sei nicht immer einfach, Frauen zu finden, die in den Gemeinderat wollen. Ein reiner Männerrat sei aber nicht mehr zeitgemäss, so Christen.

Vreni Völkle hätte gerne ihre Erfahrung eingebracht

Obwohl Vreni Völkle das absolute Mehr von 499 Stimmen erreichte, musste sie sich gegenüber den anderen sieben Kandidierenden geschlagen geben. Am Schluss machten 27 Stimmen den Unterschied. Für ihr knappes Scheitern sieht Vreni Völkle zwei mögliche Gründe. «Die Grünen sind in Beckenried als Partei noch immer in der Minderheit», sagt die Rektorin. Die Stimmbevölkerung hätte die Möglichkeit gehabt, ein ausgewogenes Parteienverhältnis im Gemeinderat zu schaffen. Man habe es als Partei seit langem wieder mal mit einer Kandidatur probiert und werte es positiv, dass man so nahe dran war. Gerne hätte die 65-jährige Völkle ihre Erfahrung im Bildungswesen in den Gemeinderat eingebracht. Sie bedauert, dass man offenbar lieber junge und dynamische Personen gewählt hat, statt auf langjährige Erfahrung zu setzen.