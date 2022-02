Beckenried Die Kinderfasnacht zieht Gross und Klein an Am Kindernachmittag war die Freude über die Fasnacht bei den Erwachsenen und den Kindern spürbar. Martin Uebelhart 27.02.2022, 10.55 Uhr

Die Erwachsenen und Kinder kamen zahlreich zum Kindernachmittag, zu dem die Beckenrieder Beggo-Zunft geladen hatte. Die Allmendturnhalle war brechend voll am Samstagnachmittag, als die Guuggenmusik Beggo-Schränzer für ihren Auftritt einzog. Mit schmissigen Stücken brachte sie Stimmung unter die Anwesenden. Das schöne Wetter liess viele Leute auch vor der Halle die Sonne geniessen.

Die Beggo-Schränzer bei ihrem Auftritt. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 26. Februar 2022) Impressionen von der Kinderfasnacht. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 26. Februar 2022) Impressionen von der Kinderfasnacht. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 26. Februar 2022) Die Beggo-Schränzer brachten Stimmung in die Turnhalle Allmend. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 26. Februar 2022) Zunftmeister Matthias II. lässt es sich nicht nehmen, bei einem Stück der Beggo-Schränzer selber mitzuspielen. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 26. Februar 2022) Zunftmeister Matthias II. führt die Polonaise der Jüngsten an. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 26. Februar 2022)

«Die Leute haben sich nach der Fasnacht gesehnt», sagte Zunftmeister Matthias II. am Samstag und freute sich über den Grossaufmarsch. Dieses Jahr wäre der Kinderumzug in Beckenried vorgesehen gewesen. «Weil die Lage noch zu unsicher war, haben wir den frühzeitig abgesagt.» Umso schöner sei es nun, all die fröhlichen Gesichter am Kindernachmittag zu sehen. Und der Zunftmeister war selber aktiv, sei es mit der Posaune bei einem Stück der Beggo-Schränzer oder an der Spitze einer Polonaise der jüngsten Fasnächtler, die er durch die Halle führte.