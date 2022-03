Beckenried: Skirennfahrer Yannick Chabloz erholt sich

Beckenried Die Schattenseiten des Skirennsports: Ein komplizierter Handgelenkbruch bremst Nachwuchstalent Yannick Chabloz Überraschend wird Yannick Chabloz zu den Olympischen Spielen aufgeboten – und ist der grosse Pechvogel in Peking. Nun erholt er sich von der schweren Verletzung. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 24.03.2022, 16.30 Uhr

Die sportbegeisterte Familie Chabloz gibt Einblicke in ihr Sportlerleben und warum sie den Weg vom Waadtland in die Innerschweiz fand. Mama Florence zügelte mit ihrem Mann Patrick in freudiger Erwartung mit Yannick 1999 nach Kehrsiten. Ihr Mann trat als Elektroingenieur der Frey AG in Stans bei. Er erzählt: «Wir wagten einen kompletten Neuanfang und wollten, dass unsere Kinder mit Schweizerdeutsch aufwachsen.»

Ihre Nachbarn in Kehrsiten stammten aus Frankreich und Fribourg und Yannick sprach bis zur Primarschule nur Französisch. 2010 folgte der Umzug nach Beckenried. Dort besuchte Yannick eineinhalb Jahre die Primarschule, wechselte danach zur Begabtenförderung Hergiswil und drei Jahre später an die Sportmittelschule Engelberg.

Yannick Chabloz muss den Gips noch bis am 4. April tragen. Hier sitzt er zusammen mit seiner Mutter Florence auf dem Gartensitzplatz ihres Einfamilienhauses. Bild: Ruedi Wechsler (Beckenried, 21. März 2022)

Yannick Chabloz bewies schon früh, was er kann

Skilehrerin Florence Chabloz unterrichtet in der Wintersaison in Gstaad und erinnert sich an die ersten Gehversuche mit Yannick: «Mit seinem jüngeren Bruder Maxime fuhren wir zusammen auf die Stockhütte. Schlafend liess ich Maxime im Kinderwagen und stellte Yannick erstmals auf die Ski.» Das erste Rennen auf Wirzweli wird Florence nie vergessen und sagt: «Als wir oben als ganz gewöhnliche Familie ankamen, war der Parkplatz besetzt und viele Eltern kamen mit zwei Paar Ski und Rennanzügen daher. Ich dachte: Wow, was ist denn hier los, und mein Sohn gewann sein erstes Rennen mit zwei Sekunden Vorsprung.»

Bald folgte der Übertritt zum Skiclub Beckenried und nun nahm die Karriere des vielseitigen Sportlers Yannick Chabloz (Kitesurfen, Tennis, Skitouren und Klettern) Fahrt auf. Er durchlief sämtliche Kaderstufen. Seit zwei Jahren ist er im B-Kader von Swiss-Ski. Diese Saison setzte sich der 23-Jährige den 3. Rang im Gesamteuropacup als Ziel, um sich Startplätze im Weltcup zu ergattern. Es folgte der 1. Europacupsieg in Santa Catarina und der 13. Rang in der Weltcupabfahrt auf der Saslong.

Yannick Chabloz in Aktion, hier bei der Abfahrt in Bormio. Bild: Luciano Bisi/AP (28. Dezember 2021)

Das war schon die halbe Miete für die Qualifikation für Peking. Da der Beckenrieder die Kriterien nicht ganz erfüllte, überraschte ihn das Aufgebot für Peking, weil er seiner Meinung nach nicht der nächste auf der Liste gewesen sei. Kurz vor dem Abflug nach China bestritt Chabloz noch drei Europacup-Rennen. Kaum in Peking angekommen, folgten die ersten Abfahrtstrainings auf dem aggressiven Schnee und bei klirrender Kälte.

Komplizierter Handgelenkbruch mit offener Elle

«Ich war auf diese Bedingungen nicht vorbereitet, die Akklimatisation war kurz und ich fühlte mich müde», so Chabloz. Der junge Athlet stürzt. Er spricht von einem banalen Sturz mit fatalen Folgen: «Ich vermochte mich nicht auf den Beinen zu halten, liess mich fallen und zog mir bei einer Stange des B-Netzes einen komplizierten Handgelenkbruch mit offener Elle, einen Mittelhand- und Fingerbruch sowie einen Bruch des Schulterblattes und einen Skidaumen zu.»

Die erste OP in China verlief suboptimal und dauerte acht Stunden. Eine Arterie war durchtrennt und eigentlich hätte nur das Gröbste operiert werden müssen. Yannick verbrachte fünf Tage in China im Spital. Es folgte ein weiterer Eingriff und neun Tage in der Hirslanden Klinik Zürich. Die Eltern schauten sich das Rennen im TV an. Die Ungewissheit war für die beiden unerträglich, bis sie endlich via Mannschaftsarzt Bescheid erhielten. Auf die Frage, ob Florence Angst hatte beim Zuschauen, antwortet sie:«Manchmal fühle ich mich fast wie eine schlechte Mutter, weil ich nicht wirklich Angst habe. Es ist mehr ein Kribbeln. Wir vertrauen unseren Söhnen von klein auf und sind uns bewusst, dass sie wissen, was sie tun.»

Am 4. April wird der Gips entfernt und es folgen intensive Rehabilitationswochen. Die Basis im Ausdauerbereich wird Yannick mit Wandern legen müssen. Er ist zuversichtlich, dass er im Juli wieder auf die Pisten zurückkehren wird. Er fühlt sich im Team sehr wohl und sagt:

«Wir sind eine coole Gruppe und Marco Odermatt ist für mich eine echte Inspiration. Ich ziehe den Hut. Er ist ein so guter, hilfsbereiter Mensch und gibt uns viele gute Ratschläge.»

Bruder Maxime ist das ganze Jahr rund um den Globus als Freerider oder Kiteboarder unterwegs. Er steht kurz vor dem Gesamtsieg der Freeride-World-Tour.

