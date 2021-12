Theres Durrer-Gander wird Grossratspräsidentin in Appenzell

Nidwalden Diese Beckenriederin macht Karriere als höchste Appenzellerin Theres Durrer-Gander wurde in den Siebzigerjahren in Nidwalden politisiert. Seit diesem Jahr amtet sie als Grossratspräsidentin in ihrer neuen Wahlheimat. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Am 21. Juni 2021 wurde die gebürtige Nidwaldnerin Theres Durrer-Gander einstimmig zur neuen Grossratspräsidentin in Appenzell Innerrhoden gewählt. Zuvor hatte sie ein Jahr lang als Vizepräsidentin geamtet. «Einen Wahlkampf gab es nicht, das läuft bei uns ganz normal», lässt Durrer auf Anfrage durchblicken. Inzwischen hat sie bereits drei Sessionen geleitet.

«Ich schreibe zu Hause ein Drehbuch, das sich nach den Traktanden der Session richtet. Auf Überraschungen muss man aber auch immer gefasst sein.»

Doch wie kommt eine Nidwaldnerin dazu, Grossratspräsidentin im fernen Appenzell zu werden?

Theres Durrer (Mitte) mit Familie. Ihr hat die Feier zur Amtsübergabe sehr gefallen. Bild: PD

Aufgewachsen ist Durrer als eines von sieben Geschwistern auf einem Bergbauernbetrieb in Beckenried. In der Innerschweiz lernte sie schliesslich auch ihren Mann Toni kennen, mit dem sie nach der Heirat ins Oberwallis «verschwunden» ist, wo sie auf diversen Landwirtschaftsbetrieben arbeiteten. Der Traum vom eigenen Hof führte sie schliesslich im Jahr 1989 nach Oberegg, auf jenen Hof, auf dem sie heute noch leben und arbeiten.

Der Schnee verdeckte die Sicht aus dem Fenster

Die Sonne geht auf. Vom Hochplateau Bensol reicht der Blick bis zum Bodensee, zu den Vorarlberger Alpen und auf das Nebelmeer hinunter. Hier, auf fast 1100 Metern über dem Meer, hat sich die Innerrhoder Grossrätin Theres Durrer mit ihrem Mann Toni ein kleines Paradies erschaffen. «Es ist ruhig und die Luft weht oft aus allen Richtungen. Letzte Woche waren wir eingeschneit und wir sahen nicht mehr aus den Fenstern.» Es sei ein Ort, an dem man sich den Naturgewalten stellen müsse, aber auch ein schönes Rückzugsgebiet. Auf 18 Hektaren in der Bergzone 2 betreibt ihre Familie Milchwirtschaft und einen Stall mit 2000 Hühnern. Sie sagt:

«2002 haben wir auf biologischen Landbau umgestellt und 2012 ein Haus mit Mondholz aus dem eigenen Wald neugebaut.»

Im Appenzell sei sie gut aufgenommen worden. «Mein Mann kam durch die Blasmusik und ich durch die Kinder und die Pfarrei schnell mit den Leuten in Kontakt», so Durrer. Die beiden katholischen Kantone Appenzell Innerrhoden und Nidwalden haben doch einige Gemeinsamkeiten. Ihren Dialekt hat Durrer weitgehend behalten. Ein paar Ausdrücke hat sie aber auch aus dem Innerrhodischen übernommen. Durrer:

«Das erste Wort, das ich gelernt habe, war Tschutti. Das bedeutet Abfall. Heute Morgen habe ich den Tschutti hochgebracht.»

Auf dem Hof hat Theres Durrer alle Hände voll zu tun. Auch wenn der Hof inzwischen ihrer Tochter Luzia Sonderegger und Ehemann Daniel gehört, arbeiten sie und ihr Mann noch immer auf dem Betrieb mit. Hinzu kommt die politische Tätigkeit: Neben den Umweltthemen sind ihr soziale Anliegen wichtig. Das hat einen Grund: Ihre älteste Tochter, die heute 35 Jahre alt ist, kam mit Trisomie 21 zur Welt. «Wichtig ist, dass man Menschen mit Beeinträchtigung möglichst normal integriert. Wir haben sie immer am Alltag teilhaben lassen.»

Sie interessiert sich für viele Themen

Der Grossrat in Innerrhoden kennt keine politischen Parteien. Theres Durrer gehört der Bauernfraktion an. Daneben gibt es noch die Fraktionen der Arbeitnehmer und der Gewerbler. «Bei uns sitzen Berufsstände statt Parteien im Parlament. Dadurch wird mehr Sachpolitik betrieben. Ich interessiere mich querbeet für alle Themen. Unser Hof ist mit Solaranlagen ausgestattet, in diesem Zusammenhang interessieren mich auch die energiepolitischen Themen.»

Theres Durrer mit Kindern auf ihrem Hof auf dem Hochplateau Bensol. Bild: PD

Politisiert wurde Durrer in den 1970er-Jahren, als der Hof ihrer Eltern der Autobahn weichen musste. «Damals war ich zwischen 10- und 11-jährig. Uns wurde klar, wie stark man dem Staat ausgeliefert sein kann.» Die Familie hat als Realersatz einen anderen Hof erhalten, aber emotional war es eine schwierige Zeit.

Noch heute geht Theres Durrer gerne in den Kanton Nidwalden zurück. «Wir haben regelmässig Kontakt zu unseren Familien. Im Zusammenhang mit meinem Präsidialjahr hat sich das Grossratsbüro mit dem Nidwalden getroffen. Ich konnte meinen Appenzeller Kollegen Nidwalden zeigen. Es war schön, die Gemeinsamkeiten zu sehen.»

