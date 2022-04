Ihr Räucherlachs begeistert Gourmetrestaurants bis ins Tessin

Beckenried Dieses Ehepaar begeistert mit seinem Räucherlachs Kunden bis nach Norditalien Als Hobby stellen Martin und Ruth Waser ausgefallene Delikatessen her. Zu ihren Kunden zählen nicht nur Gastrobetriebe aus der Region. Lucien Rahm 1 Kommentar 12.04.2022, 05.00 Uhr

Eigentlich betreiben sie es nur als Hobby, sagt Martin Waser. Doch ihre geräucherten Lachsfilets erfreuen sich einer Beliebtheit, die mittlerweile schon über die Landesgrenze hinaus reiche. Auch aus der halben Schweiz reisten ihre Kunden nach Beckenried, um ihre Waren zu kaufen. Dafür ist die Produktionsstätte von Martin und Gattin Ruth Waser auch ideal gelegen. In unmittelbarer Nähe der Beckenrieder A2-Ausfahrt findet man, am Hang gelegen, das Wohnhaus der Wasers, in dessen Untergeschoss sie ihre Delikatessen herstellen.

Auf Edelstahlablagen werden ganze Lachsseiten für die Räucherung vorbereitet. Die meisten von ihnen werden mit einer eigenen Kräutermischung belegt, andere mit thailändischen Currygewürzen. Manche Lachse werden vor ihrem Rauchbad auch mit einer Spirituose behandelt. Gin oder auch Whisky kommen hierbei seit einiger Zeit zum Einsatz. Bei Letzterem greifen die Wasers auf jenen der Marke Seven Seals zurück, der seine Wurzeln ebenfalls in Nidwalden hat.

Einige Lachse werden mit Whisky oder Gin angereichert. Bild: PD

Möglichst lokale Zutaten

Beim eigentlichen zwölfstündigen Räucherungsprozess für den Whisky-Lachs verfeuert Waser im hauseigenen Ofen nebst dem üblichen Holz auch solches, das bei der speziellen Herstellungsweise des Nidwaldner Whiskys in den Fässern verwendet wurde. Eine Nase voll des Duftes, der aus dem Eimer mit den whiskydurchtränkten Holzstückchen steigt, ist bereits ein rauchiges Erlebnis für sich.

Martin Waser schiebt die Lachsseiten in den Räucherofen. Bild: PD

Generell setzen die Wasers bei ihren Produkten, wo immer möglich, auf Zutaten aus der Region – sei es bei den verwendeten Kräutern oder auch dem Gin, der aus Obwalden stammt. Dem Gin-Lachs wird ausserdem eine Beschichtung aus getrockneten und geräucherten Waldbeeren verpasst, die sie auch selber sammeln gehen.

Was nicht aus der Region stammt, ist der Lachs selber. Diesen beziehen die Wasers aus Schottland. Bei jenem aus der schottischen Produktion könnten sie sicher sein, dass er frei von Medikamenten ist. Demnächst wollen sie die Zuchten auch selber vor Ort besuchen gehen. Auf Wunsch werde jedoch auch Schweizer Lachs aus Lostallo GR verarbeitet, oder auch Hecht, Zander oder Lachsforelle.

Zunächst in der Metzgerei geräuchert

Das Räuchern fasziniert Martin Waser schon seit Jahrzehnten. Während seiner Kochlehre sei er erstmals mit dem Veredelungsprozess in Kontakt gekommen. Seinen erlernten Beruf übte er danach jedoch nicht lange aus. Mit zwei Brüdern gründete er ein Forstunternehmen, in welchem er heute noch hauptberuflich tätig ist. Vor rund 25 Jahren habe er nebenbei selber mit dem Räuchern von Lachs begonnen, sagt er:

«Damals habe ich die Fische noch in

die Metzgereien zum Räuchern gebracht.»

Der entstandene Räucherlachs war zu Beginn für den Eigenbedarf gedacht sowie für Verwandte und Freunde. Ihr Tun habe sich dann aber rasch herumgesprochen, immer mehr Bekannte wollten in den Genuss ihrer Lachse kommen. Irgendwann sind dann auch die Verantwortlichen der Villa Honegg in Ennetbürgen auf die Beckenrieder Räucherware aufmerksam geworden. Seither wird er dort in diversen Varianten den Gästen serviert. Diese hätten bald auch den direkten Zugang zum Nidwaldner Räucherlachs gesucht. Seitdem lassen sich die Lachse auf Anmeldung auch direkt bei der Produktionsstätte kaufen.

Kunden bis nach Norditalien

Auch zahlreiche andere Gastrobetriebe der Region zählen mittlerweile zu den Kunden der Wasers. Darunter sind das Hotel Kempinski Palace in Engelberg, das Stanser «Culinarium Alpinum», das «Rondorama» auf dem Stanserhorn oder auch das Boutique-Hotel Schlüssel in Beckenried. Daneben zählt auch ein Restaurant in Lugano zum Kundenstamm sowie ein Delikatessenhändler in Norditalien. Zu rund 90 Prozent sei dabei der klassische Kräuterlachs gefragt. «Gewisse Restaurants fahren aber auch voll auf die Spezialkreationen ab», so Martin Waser.

Martin Waser mit verschiedenen Varianten seines Lachses. Bild: Lucien Rahm (Beckenried, 1. April 2022)

Noch weiter wachsen soll ihre Produktion trotz des Erfolges nicht. Noch mehr Zeit aufzuwenden, als die aktuell etwa 50 Stunden pro Monat, würde sich dann irgendwann auch mit seinem Hauptberuf beissen, sagt Martin Waser. Und: «Das Ganze soll Spass machen, denn es ist ja schliesslich immer noch ein Hobby.»

