Ehemaliges Gemeindehaus Beckenried erhält neue Mieter

Beckenried Ehemaliges Gemeindehaus Mühlematt erhält neue Mieter Die Firma Widmer Rail Services AG wird am 1. März in die ehemaligen Büroräumlichkeiten der Gemeindeverwaltung einziehen. 18.10.2022, 15.09 Uhr

Die Gemeindeverwaltung von Beckenried ist seit dem 1. Juli im neuen Dienstleistungszentrum am Oeliweg 4 untergebracht. Dadurch können die Büroräumlichkeiten im ehemaligen Gemeindehaus Mühlematt anderweitig vermietet werden, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt.

Das alte Gemeindehaus in Beckenried erhält neue Benutzer. Archivbild: Matthias Piazza

Für dieses konnte nun mit der Firma Widmer Rail Services AG eine Mieterin gefunden werden. Sie wird am 1. März 2023 in die ehemaligen Büroräumlichkeiten der Gemeindeverwaltung einziehen und dadurch ihren Firmensitz nach Beckenried verlegen. Die Widmer Rail Services AG ist ein Bahnunternehmen und ist berechtigt, mit eigenen Lizenzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz Güter auf den Schienen zu transportieren. Sie beschäftigt schweizweit rund 80 Personen, wobei rund 20 Personen in Beckenried in der Mühlematt ihren Arbeitsplatz haben werden.

Gemeinderat erfreut über Lösung

Der Gemeinderat schätze sich mit dieser Lösung sehr glücklich. «Es ist nicht alltäglich, eine Firma mit einer grossen Anzahl Arbeitsplätze in Beckenried ansiedeln zu können», heisst es in der Mitteilung. Die 20 zusätzlichen lokalen Arbeitsplätze seien neben den bereits vorhandenen Arbeitsplätzen für Beckenried eine «willkommene Bereicherung». (lur)