Rita Murer zeigt in Beckenried ihre Kunstwerke

Beckenried Eine stimmungsvolle Ausstellung zeigt das emotionsgeladene Werk von Rita Murer-Litschi In den Kunstwerken von Rita Murer-Litschi stehen die Emotionen im Fokus. Nun hat die Galerie Ermitage ihr eine Ausstellung gewidmet. Sepp Odermatt 08.11.2021, 12.06 Uhr

Rita Murer-Litschi zeigt eine Skulptur in Kombination mit Bildern. Bild: Sepp Odermatt (Beckenried, 6. November 2021)

«Emotionen festhalten – loslassen» betitelt die Ausstellung, die in der Galerie Ermitage von Beckenried zu sehen ist. Rita Murer-Litschi zeigt ausdrucksstarke und liebevoll gestaltete Skulpturen und Bilder. Die Künstlerin ist in Seewen-Schwyz aufgewachsen, seit 44 Jahren verheiratet und lebt in Buochs. Schon in der früheren Kindheit hat ihr das gestalterische Schaffen sehr viel bedeutet und begleitet sie bis heute als Autodidaktin durchs Leben. Ihre Inspirationen sind Momentaufnahmen von Menschen. Vieles hole sie sich aus der Natur. Es seien kleine Aufmerksamkeiten in der Form von Strukturen oder Erdpigmenten, erklärte die Künstlerin.