Beckenried: Lieferwagen geriet auf Autobahn in Vollbrand Kurz vor der Ausfahrt Beckenried brannte am Freitagabend ein Fahrzeug. Der Chauffeur konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. 11.07.2020, 09.50 Uhr

(jus) Der 26-jährige Lenker eines Lieferwagens fuhr am Freitagabend auf der Autobahn A2 in Richtung Süden. Kurz vor der Ausfahrt Beckenried kam sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen zum Stillstand und geriet anschliessend in Brand, wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung schreibt. Der Chauffeur konnte bereits vorgängig aus dem Fahrzeug aussteigen.