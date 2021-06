Beckenrieder Strassenbrücke wird saniert

Beckenried Lielibachbrücke wird für die nächsten 20 Jahre fit gemacht Nach den Sommerferien beginnen die Arbeiten an der Brücke auf der Hauptstrasse in Beckenried. Martin Uebelhart 29.06.2021, 18.49 Uhr

Die Lielibachbrücke in Beckenried wird saniert. Bild: PD

Die Lielibachbrücke in Beckenried ist 1956 gebaut worden. Untersuchungen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass die Brücke saniert werden muss, um ihre Betriebssicherheit auch künftig zu gewährleisten. Festgestellt worden seien etwa Betonabplatzungen mit korrodierenden Bewehrungseisen, mehrere Stellen mit Kalkaussinterungen oder Undichtheit beim Trottoir, hält Stephanie von Samson, Leiterin des Amts für Mobilität beim Kanton Nidwalden, auf Anfrage fest. Nun will der Kanton die Brücke sanieren, wie einer Publikation im Nidwaldner Amtsblatt zu entnehmen ist. Dabei sollen die Gehwege abgetragen und ersetzt sowie mit neuen Geländern versehen werden. Auch die Fahrbahn wird komplett saniert. Dabei werden die Werkleitungen, die heute an der Unterseite der Brücke entlang verlaufen, in die Brückenplatte integriert. Mit den Sanierungsarbeiten soll die Brücke für die nächsten rund 20 Jahre fit gemacht werden, wie der Kanton festhält.