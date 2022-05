Hotel Schlüssel in Beckenried: Gastgeberpaar hört auf

Beckenried Nach 24 Jahren übergibt das Gastgeber-Paar Aschwanden die Schlüssel im Hotel Schlüssel Gabrielle und Daniel Aschwanden verabschieden sich nach mehr als 20 Jahren von ihrem Herzensprojekt – dem Boutique-Hotel Schlüssel in Beckenried. Neu übernehmen Gastgeberin Conny Huser und Küchenchefin Małgorzata Łepska. Zéline Odermatt 07.05.2022, 09.46 Uhr

Schlüsselübergabe im Boutique-Hotel Schlüssel Beckenried. Gabrielle Aschwanden, Conny Huser, Małgorzata Łepska, Daniel Aschwanden (v.l.n.r.). Bild: PD

Im Nidwaldner 4-Sterne-Boutique-Hotel haben die letzten 24 Jahre Gabrielle und Daniel Aschwanden als Gastgeber gewirkt. Der jetzige Wechsel sei für einige sicher eine Überraschung, schreibt das Gastgeberpaar in einer Mitteilung. Jedoch übernehme mit Conny Huser und Küchenchefin Małgorzata Łepska ein erfahrenes Team und führe die Tradition weiter.

«Es sollte zu einem Moment sein, wo uns genügend Zeit bleibt, um den Betrieb sanft in die neue Ära zu überführen.» erklärt Gabrielle Aschwanden. Daniel Aschwanden ergänzt: «Wir freuen uns auf die Zeit danach und werden das neue Team auch noch eine Weile im Hintergrund unterstützen. Wir sind glücklich, so eine gute Lösung gefunden zu haben.»

Käuferfamilie stammt aus ihrer «Gästeschar»

Jedes der zwölf Zimmer im «Schlüssel» wurde in den letzten Jahren individuell gestaltet mit Trouvaillen aus vergangenen Zeiten. In der Gaststube können sich die Gäste mit einem Menu aus dem hauseigenen Restaurant verköstigen, das 14 GaultMillau-Punkte erhalten hat.

Dabei ergänzte sich das Paar stets seinen Gastgeberrollen. Während Daniel Aschwanden das aktuelle Menu persönlich am Tisch präsentierte, empfahl die Weinexpertin Gabrielle den passenden Wein dazu.

Gabrielle und Daniel Aschwanden hatten immer daran geglaubt, dass sich einen Käufer in ihrer grossen Gästeschar finden würde, teilen sie nun mit. Und so kam es auch: Eine sympathische Familie aus Beckenried, die 2019 das erste Mal Gast im Boutique-Hotel Schlüssel war.

Im Juni ist es nun so weit - die Gastgeberin Conny Huser wird das neue Gesicht im Hotel und Restaurant. Sich um das Wohl der Gäste kümmern liege ihr im Blut.

«Gastgeberin zu sein ist für mich eine Passion und hier habe ich die Möglichkeit einen wunderschönen und erfolgreichen Betrieb weiterzuführen.»

Begleitet wird sie von der Küchenchefin Małgorzata Łepska. Die beiden haben bereits das Restaurant Träumli in Seelisberg zusammen geführt und sind ein erprobtes Team. «Ich freue mich darauf, mich kulinarisch weiterzuentwickeln und meine Ideen umzusetzen.» sagt Gosia, wie die Küchenchefin von ihren Kollegen genannt wird.

Für die gebürtige Polin ist es eine Rückkehr in die gehobene Gastronomie. So war sie im Restaurant «Przystań & Marina» in Breslau sowie im 5-Sterne-Hotel «The Capra» in Saas Fee.