Beckenried Nachbar verhindert Einbruch: Eine Person in Ausschaffungshaft Nachdem ein aufmerksamer Bürger am vergangenen Mittwoch einen Einbruchsversuch bei der Kantonspolizei Nidwalden meldete, konnten die ausgerückten Patrouillen einen 50-jährigen Serben vorläufig festnehmen. Eine weitere beteiligte Person befindet sich auf der Flucht. 15.11.2021, 22.10 Uhr

Kantonspolizei Nidwalden. Themenbild Polizei Unfall.

Bild Adrian Venetz / Neue NZ Adrian Venetz (neue Oz) / Neue Nidwaldner Zeitung

Ein Anwohner habe am Mittwoch beobachtet, wie sich zwei ihm unbekannte Männer am Fenster des Nachbarhauses zu schaffen machten. Nachdem er sie ansprach, hätten sie die Flucht ergriffen, so die Schilderung der Kantonspolizei Nidwalden. Gestützt auf die Meldung wurde in der Nähe des Tatorts ein verdächtiges Auto mit italienischem Kennzeichen kontrolliert.

Einbruchswerkzeug gefunden

Beim Fahrer, einem 50-jährigen Serben, habe man entsprechendes Einbruchswerkzeug fest- und sicherstellen können, so die Kantonspolizei weiter. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Der verursachte Sachschaden am Fenster beträgt mehrere hundert Franken. Der mutmassliche Täter befindet sich in Ausschaffungshaft und müsse mit einem Einreiseverbot rechnen. Dies nachdem die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl ausgestellt hatte. Die zweite am Einbruchversuch beteiligte Person befindet sich weiterhin auf der Flucht und die Fahndung läuft nach wie vor. (PilatusToday)