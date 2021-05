Beckenried Nidwaldens erster «Co-Working-Space» entsteht Co-Working-Spaces, zu Deutsch flexible Büroarbeitsplätze, erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit und erleben mit Corona einen veritablen Boom. 05.05.2021, 18.41 Uhr

Diese Aussicht zum Rotschuo und dem Gersauerstock hinüber werden Nutzerinnen und Nutzer des ersten Nidwaldner Co-Working-Space in Beckenried haben. Bild: PD

(sez) Beckenried ist ein Dorf mit hoher Wohn- und Lebensqualität. Platz für Gewerbe- und Industriezonen gibt es aus historischen Gründen wenig. «Schon seit Jahren ist uns die Schaffung von Arbeitsplätzen im Dorf ein Anliegen», wird Gemeindepräsident Bruno Käslin in einer Medienmitteilung des Gemeinderats Beckenried zitiert. «Nun packen wir die einmalige Gelegenheit, einen Co-Working-Space in den neuen Räumlichkeiten des Dienstleistungszentrums am Oeliweg zu lancieren.»