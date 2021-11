Nidwaldner Alpchäs-Märcht kann Jubiläum doch noch feiern

Beckenried Nidwaldner Alpchäsmärcht kann Jubiläum doch noch feiern Nach einer coronabedingten Pause im letzten Jahr hat der Nidwaldner Alpchäsmärcht am Wochenende die 20. Durchführung seines Traditionsanlasses abhalten können. 23.11.2021, 13.38 Uhr

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht der Nidwaldner Alpchäsmärcht für urchiges Handwerk und gelebtes Brauchtum aus der Innerschweiz. Der beliebte Käsemarkt im Alten Schützenhaus in Beckenried hätte eigentlich bereits letztes Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiern sollen: ein denkwürdiges Jubiläum, das jedoch wie viele andere Anlässe aufgrund der Pandemierestriktionen ins Wasser fiel. Am vergangenen Wochenende kehrte der Nidwaldner Alpchäsmärcht schliesslich zurück, allerdings unter besonderen Umständen. Neben den aktuellen Einschränkungen durch Corona musste auch die Festwirtschaft nach draussen verlegt werden. Dies führte zu einer guten Verteilung des Besucherstroms, der dieses Jahr erwartungsgemäss etwas kleiner ausfiel als in gewöhnlichen Jahren.