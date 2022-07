Beckenried: Betriebsleiter des Gemeindewerks geht in Pension

Beckenried Peter Feldmann prägte die Entwicklung des Gemeindewerks mit Rund 36 Jahre arbeitete der gebürtige Oberaargauer beim gemeindeeigenen Dienstleistungsbetrieb – bis vor vier Jahren als Betriebsleiter. Nun geht er in Pension. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 20.07.2022, 15.55 Uhr

Etwas überrascht sei er schon gewesen, sagt Peter Feldmann. Der ehemalige, langjährige Betriebsleiter des Gemeindewerks Beckenried erhielt Ende Juni bei der Eröffnung des neuen Dienstleistungszentrums den Anerkennungspreis der Gemeinde aus den Händen des seinerzeitigen Gemeindepräsidenten Bruno Käslin.

Niemand habe das Gemeindewerk so geprägt wie Peter Feldmann, hatte Käslin in seiner Laudatio gesagt. «Angesichts dessen, was ich in den vergangenen rund 36 Jahren beim Gemeindewerk bewirkt habe, schätze ich den Preis natürlich sehr», sagt er im Gespräch.

Peter Feldmann war langjähriger Betriebsleiter des Gemeindewerks Beckenried. Heute arbeitet er als Projektleiter und wird Ende Juli 2022 offiziell pensioniert. Bild: Martin Uebelhart (Beckenried, 8. Juli 2022)

Peter Feldmann stammt aus dem Oberaargau. Dort hat er sich zum Elektromonteur ausbilden lassen, heute heisst der Beruf Elektroinstallateur. «In Wangen an der Aare habe ich einige Jahre in einem Elektroinstallationsbetrieb gearbeitet», erzählt er. Er bildete sich zum Elektromonteurmeister weiter und macht sich dann auf die Suche nach einer Stelle, an der er seine Fähigkeiten einsetzen konnte.

«In einer Fachzeitschrift entdeckte ich das Inserat für eine Stelle beim Gemeindewerk Beckenried.» Er bewarb sich, erhielt die Stelle und zügelte mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern an den Vierwaldstättersee.

Er musste sich in zusätzliche Gebiete einarbeiten

Peter Feldmanns Wirken beim Gemeindewerk begann 1986. Kaum hatte er begonnen, gab es einige Umwälzungen im Betrieb. Der Leiter Netz ging in Pension, der Betriebsleiter – seinerzeit noch Verwalter genannt – kündigte. «Das Gemeindewerk musste sich neu aufstellen. Es wurde entschieden, einen Betriebsleiter einzustellen und ich bin in diese Funktion hineingerutscht», so Peter Feldmann.

Nun hatte er es auf einmal nicht nur mit Elektroinstallationen zu tun, sondern war auch zuständig für den ganzen Werkbetrieb mit Wasserversorgung, Kraftwerken, Hochspannungsleitungen, Kanalisation oder Kabelfernsehen.

Das sei eine Herausforderung gewesen, sich in alle diese Gebiete einzuarbeiten, blickt Peter Feldmann zurück. Die ersten beiden Jahre seien anstrengend gewesen, doch mehr und mehr habe ihn die Faszination für die verschiedenen Bereiche des Gemeindewerks gepackt. «Ich habe nach und nach die erforderlichen Weiterbildungen besucht», sagt Feldmann. Mit 51 Jahren hat er noch die Ausbildung zum Brunnenmeister gemacht.

Es habe zu Beginn einigen Nachholbedarf bei der Erdverlegung von Stromfreileitungen gegeben, erinnert er sich. Weiter habe man die Kraftwerke optimiert und neue Trinkwasserkraftwerke erbaut. Hinzugekommen sei auch das Internet:

«Bei den ersten 270 Kunden habe ich persönlich die Installation vorgenommen.»

Er sei zwar angestellt gewesen, doch sei die Identifikation mit dem Betrieb so gross gewesen, dass er das Gemeindewerk über all die Jahre schon fast als «seinen Laden» betrachtet habe.

In Richtung Herkulesaufgabe sei es gegangen, die Grundlagen für die Strommarktöffnung zu erarbeiten. «Hier mussten wir das gleiche beim Bund abliefern wie grosse Betriebe, etwa die CKW oder die BKW.» Der Unterschied sei gewesen, dass er das beim Gemeindewerk alleine bewerkstelligt habe, während sich bei grösseren Unternehmen ganze Teams um diese Fragestellungen kümmerten. «Da war ich schon etwas stolz», meint er.

Bis Ende Jahr begleitet er einzelne Projekte

Vor rund vier Jahren hat Peter Feldmann die Betriebsleitung in die Hände von René Arnold übergeben. Er sagt:

«In jüngster Zeit hat sich die Investitionstätigkeit beim Gemeindewerk massiv erhöht.»

Es habe sich gezeigt, dass sich die Führung des Tagesgeschäfts und die Begleitung der verschiedenen Projekte kaum mehr vereinbaren lasse.

Er habe daher der Verwaltungskommission vorgeschlagen, eine Nachfolge für die Betriebsleitung ins Auge zu fassen. «Das wurde dann auch so umgesetzt.» Ende diesen Monat geht Peter Feldmann in Pension. «Bis Ende Jahr werde ich in einem Teilzeitpensum einzelne Projekte noch abschliessen», hält er fest.

Peter Feldmann bleibt Beckenried auch nach der Pensionierung treu. Er freue sich darauf, mehr Zeit für seine Hobbys zu haben. Dazu zählen im Winter das Alpin-Snowboardfahren und im Sommer Töfffahren. Dann fischt er gerne in der Engelberger Aa und geht im Herbst auf Pilzsuche. «Und auch die Grosskinder kommen langsam in ein Alter, wo man etwas mit ihnen unternehmen kann.»

