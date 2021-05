Beckenried Schweizermeisterschaft im Nationalturnen findet statt Das Organisationskomitee vom Turnverein Beckenried hat gemeinsam mit dem Eidgenössischen Nationalturnverband (ENV) entschieden, die Schweizermeisterschaft im Nationalturnen 2021 durchzuführen. 12.05.2021, 15.37 Uhr

Einzelwettkampf Nationalturnen am Eidg. Turnfest Aarau am 15./16. Juni 2019. Lars Mehr erkämpfte sich mit einen Plattwurf gegen Philipp Peter den guten vierten Schlussrang im Schwingen. Bild: Franz Hess

(unp) Der Turnverein Beckenried wäre bereits im Jahr 2020 mit der Durchführung der Schweizermeisterschaft im Nationalturnen betraut gewesen. Bekanntlich kam es auf Grund der landesweiten Corona-Massnahmen anders. Das Organisationskomitee unter der Leitung von Armin Murer hat sich bereit erklärt, diese nationalen Titelkämpfe um ein Jahr ins 2021 zu verschieben. Auf Grund der Corona-Massnahmen könnte es aber Anpassungen im Wettkampfangebot geben.

Am Samstag, 18. September 2021 werden sich die besten Nationalturner der Schweiz in Beckenried messen. Erwartet werden rund 350 Turner aus der ganzen Schweiz. Ohne Einschränkungen werden sämtliche Jugendkategorien angeboten, welche bereits wieder im Sägemehl zusammengreifen dürfen. Noch offen ist die Durchführungsart der Aktiven. Ob sie auch in den Zweikämpfen um die nationalen Titel kämpfen, ist von der weiteren Entwicklung der Corona-Einschränkungen abhängig. Eine reduzierte Aktiven-Kategorie mit den unter 20-jährigen Turnern behalten sich das OK und der Nationalturnverband als weitere Alternative vor.