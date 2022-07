Beckenried Von Pop über Reggae bis Rock: Das bietet die Summer Ferry 2022 Das beliebte Fährenfestival geht in die sechste Runde. Mit dabei sind wiederum bekannte Künstler aus der Schweizer Musikszene. Kristina Gysi 28.07.2022, 16.45 Uhr

Esra und Matt Buchli von 77 Bombay Street bei ihrem letztjährigen Konzert auf der Summer Ferry. Bild: André A. Niederberger

Mit dem Handorgelduo Dani und Thedy Christen stach die Nidwaldner Summer Ferry gestern zum sechsten Mal in See. Seit 2017 wird die Autofähre vom Beckenrieder Hotel Seerausch in eine schwimmende Bühne verwandelt. Auch heuer sorgen bekannte Schweizer Künstler für musikalische Unterhaltung in unkonventioneller Umgebung.

Am 4. August steht mit James Gruntz ein erster grosser Name der Schweizer Popszene auf der Fährenbühne. Ab 19.30 Uhr können sich die Gäste des mittlerweile ausverkauften Konzerts den peppigen Klängen des Berners hingeben. Gruntz landete mit seinem 2014 erschienenen Song «Heart Keeps Dancing» einen Radiohit und schaffte damit seinen Durchbruch. 2015 erhielt er für sein Album «Belvedere» gleich zwei Swiss Music Awards.

Von Beckenried nach Jamaika

Sommerlich locker wird es dann am 11. August mit Phenomden und The Scrucialists. Mit dem Künstler aus Zürich und der Band aus Basel verwandelt sich die Autofähre in eine jamaikanische Musikinsel, umspielt von tanzwürdigen Reggae-Beats. Über 1,5 Millionen Menschen haben sich das Lied «Stah da» von Phenomden bereits auf der Streamingplattform Spotify angehört. In der Schweizer Musikszene gehört er zu den bekanntesten Reggae-Künstlern. Die Band The Scrucialists kennt er bereits durch die Zusammenarbeit bei seinem Débutalbum «Fang ah», das 2005 erschienen ist. Die Reggae-Formation wurde 1997 von fünf Musikern gegründet – vier von ihnen sind noch heute dabei. Auch dieses Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Tickets gibt es keine mehr.

Dada Ante Portas bei einem Konzert in der Luzerner Schüür Anfang Jahr. Bild: Boris Bürgisser (14. Januar 2022)

Die vier Männer der Luzerner Band Dada Ante Portas dürften bei ihrem Aufritt am 18. August ein kleines Déjà-vu erleben. Sie spielen dieses Jahr nach 2018 bereits zum zweiten Mal auf der Summer Ferry. Als eine Mischung zwischen Pop und Rock kann man die Musik der Band beschreiben, nicht zu hart, aber doch frech, mit stimmungsvollen Gitarrenriffs und starker Frontstimme. Auch dieses Konzert ist mittlerweile ausverkauft.

Bei Regen und Sturm finden die Events nicht statt

Die Fahrt der Summer Ferry startet jeweils um 19 Uhr ab Gersau mit der Überfahrt nach Beckenried. Nach einem Apéro in der Seelounge des Hotels Seerausch heisst es um 20.15 Uhr «Leinen los». Verlassen können die Gäste das Schiff nach dem Konzert um 23 Uhr in Gersau oder um 23.30 Uhr in Beckenried.

Der Veranstalter empfiehlt dem Wetter angepasste Kleidung, da die gedeckten Bereiche der Fähre nur bedingt Schutz bieten. Bei Regen oder Sturm würden die Konzerte abgesagt, informiert wird über Facebook. Ebenfalls an Bord sind laut der Website der Summer Ferry zwei ausgebildete Rettungsschwimmer der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft, Sektion Luzern.