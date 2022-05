Beckenrieder Wertstoffsammelstelle kommt unter den Boden

Beckenried Wertstoffsammelstelle kommt unter den Boden Die Sammelstelle beim Schulhaus kann erneuert werden. Der bewilligte 1,5-Millionen-Kredit umfasst aber noch mehr. Matthias Piazza 15.05.2022, 14.05 Uhr

Alles anzeigen

Der Lärm beim Entsorgen von Glasflaschen gehört bald der Vergangenheit an. Mit deutlichen 78,4 Prozent (1098 Ja zu 302 Nein) sagte das Beckenrieder Stimmvolk am Sonntag deutlich Ja zum Kredit über 1,5 Millionen Franken und damit auch zu einer modernen Wertstoffsammelstelle, die mit der bisherigen kaum noch etwas gemeinsam hat. So wird sie einerseits mit einer Umzäunung und einem Tor vollkommen von der benachbarten Schulanlage getrennt. Vor der Sammelstelle gibt's sieben Parkplätze, um auch für Stosszeiten gewappnet zu sein. Im ungedeckten Bereich der Sammelstelle kommen die Unterflur-Sammelbehälter und die Unterflur-Kartonpressmulde hin, womit das Entsorgen keinen Lärm mehr macht. Auch ein Treppenpodest wird unnötig dank des barrierefreien Einwurfs. Auch die Zufahrt und die Verkehrssicherheit werden verbessert. Und wegen der niedrigen Einwurfhöhe ist die Sammelstelle benutzerfreundliche und behindertengerecht. Die Stimmbeteiligung beträgt 53,5 Prozent.