Beckenrieder Wertstoffsammelstelle soll unter den Boden

Beckenried Wertstoffsammelstelle soll unter den Boden Am 15. Mai stimmt die Beckenrieder Stimmbevölkerung über einen 1,5-Millionen-Franken-Kredit ab. Er beinhaltet nicht nur eine neue Entsorgungsstelle. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Es kracht, wenn jemand seine Glasflaschen entsorgt. Der Lärm ist aber nicht der einzige Grund, warum der Beckenrieder Gemeinderat seine Sammelstelle beim Alten Schützenhaus erneuern will. Die Zufahrt ist nicht ideal, Fussgänger fühlen sich wegen der ungenügenden Verkehrssicherheit nicht sicher. Auch ist die jetzige Sammelstelle nicht mehr auf der Höhe der Zeit, was die Benutzerfreundlichkeit betrifft. Der Einwurf ist zu hoch und damit für Leute mit einer Beeinträchtigung ein Problem.

Die nun geplante Wertstoffsammelstelle hat mit ihrer Vorgängerin nur wenig gemeinsam. So soll sie einerseits mit einer Umzäunung und einem Tor vollkommen von der benachbarten Schulanlage getrennt werden. Vor der Sammelstelle sind sieben Parkplätze geplant, um auch für Stosszeiten gewappnet zu sein. Im ungedeckten Bereich der Sammelstelle sollen sich die Unterflur-Sammelbehälter und die Unterflur-Kartonpressmulde befinden, womit das Entsorgen keinen Lärm mehr macht. Auch ein Treppenpodest wird unnötig dank des barrierefreien Einwurfs.

Auch Haus- und Liegenschaftsdienst würde profitieren

Ein Teil der Entsorgungsbehälter soll im Obergeschoss des zweigeschossigen Gebäudes untergebracht werden. Der Rest des Gebäudes soll dem Liegenschafts- und Hausdienst, der auch für die Schulanlagen, Sportplätze, Kinderspielplätze, Freizeitanlagen und das Alte Schützenhaus zuständig ist, zur Verfügung stehen. So sind im Obergeschoss auch ein Waschplatz und Räume fürs Personal (inklusive Technik) geplant. Im Erdgeschoss, welches von der Schulseite her zugänglich ist, sind vier Lager vorgesehen.

Die jetzige Sammelstelle, ganz hinten das Alte Schützenhaus. Bild: Matthias Piazza (Beckenried, 25. April 2022)

«Damit schaffen wir nicht nur eine zeitgemässe Wertstoffsammelstelle, sondern verbessern dank eines zentralen Standorts auch die Situation für den Haus- und Liegenschaftsdienst, der bisher auf verschiedene Standorte verzettelt war», meint Gemeindepräsident Bruno Käslin zum Kredit über 1,5 Millionen Franken, über den die Beckenriederinnen und Beckenrieder am 15. Mai an der Urne abstimmen. Zudem habe ein Hausdienst-Stützpunkt bei der neuen Wertstoffsammelstelle den Vorteil, dass sie so überwacht sei, sich sämtliches Material an einem Ort befinde und dadurch die Arbeitsabläufe optimiert würden.

Kein Landerwerb nötig

Der Standort befindet sich auf Boden der Gemeinde und der Genossenkorporation Beckenried, welchen die Gemeinde im Baurecht nutzt. Ein zusätzlicher Landerwerb ist nicht nötig, da die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im November 2019 dem Kauf einer Parzelle bei den Schulanlagen für 790'000 Franken zustimmten, um das Gebiet weiterentwickeln zu können.

Das Gebäude soll als länglicher Kubus in Massivbauweise erstellt und gegen aussen hin verkleidet werden. Die Verkehrsflächen würden asphaltiert und die Rabatte begrünt und mit Einzelbäumen bepflanzt werden. Die Sammelstelle soll zweckmässig ausgeleuchtet und gestalterisch mit der öffentlichen Beleuchtung abgestimmt werden. Auch soll eine Videoüberwachung möglich sein.

Sollte das Stimmvolk der Empfehlung von Gemeinderat und Finanzkommission folgen und am 15. Mai ein Ja in die Urne legen, wird das Baugesuch umgehend eingereicht. Im September würden die Arbeiten ausgeschrieben und noch in diesem Herbst würde mit den Bauarbeiten begonnen. Der Standort des Provisoriums während der rund neunmonatigen Bauzeit steht noch nicht fest.

