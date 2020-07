Beckenrieder Begegnungszentrum wird kleiner Die Eidgenössische Heimatschutzkommission hält das ursprüngliche Projekt für eine zu grosse Konkurrenz zur Pfarrkirche im Ortsbild. Nun verzichtet die Kirchgemeinde auf den grössten Teil der Wohnungen. Martin Uebelhart 18.07.2020, 05.00 Uhr

Eine Arbeitsskizze zeigt das überarbeitete Projekt für das Begegnungszentrum der Katholischen Kirchgemeinde Beckenried. Bild: Hodel Clauss Merz Architekten, Luzern/PD

Eine ganze Weile war es still um das Begegnungszentrum der Katholischen Kirchgemeinde in Beckenried. Ende November 2016 hatten die Stimmbürger einen Projektkredit von knapp 700'000 Franken für das Projekt bewilligt, dessen Kosten damals mit rund 11 Millionen Franken veranschlagt worden waren. Neben einem Saal sowie Räumen für die Administration der Kirchgemeinde und den Bedürfnissen der Pfarrei sowie einer Autoeinstellhalle war auch rund ein Dutzend Wohnungen geplant.

Nun muss die Kirchgemeinde über die Bücher, wie sie in einem Beitrag im Dorfmagazin «Mosaik» schreibt. «Wir können das Projekt nicht wie geplant verwirklichen», sagt Heinz Polenz, Kirchenrat und Vorsitzender der Planungskommission im Gespräch mit unserer Zeitung. Von Beginn an habe man die kantonale Denkmalpflege und weitere Fachexperten an Bord gehabt und einen Projektwettbewerb ausgeschrieben. Nach der Abstimmung sei die Planung des Siegerprojektes weiter vorangetrieben worden:

«Wir waren überzeugt, ein gutes Bauprojekt zu haben.»

Die kantonale Denkmalpflegekommission habe die hohe Qualität des Projekts gewürdigt, so Polenz weiter.

Eidgenössische Kommissionen überraschen Gemeinde

Gleichzeitig sei in die Überlegungen eingeflossen, dass die Baueingabe bei einem Streitfall zur Beurteilung bis vor Bundesgericht gelangen könnte. «Dort wirken die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission und die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege als beratende Gremien», sagt Polenz. Auf freiwilliger Basis habe man die beiden Eidgenössischen Kommissionen zu einer Begehung eingeladen.

«Das Resultat war, dass die Eidgenössischen Kommissionen im Prinzip zu einem gegenteiligen Schluss gekommen sind, als die kantonale Denkmalpflegekommission», umschreibt Polenz die Überraschung des Kirchenrates. Beckenried ist Teil des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS). Die Eidgenössischen Kommissionen haben das so interpretiert, dass die Pfarrkirche St. Heinrich in keiner Weise durch Gebäude in ihrer unmittelbaren Umgebung konkurrenziert werden darf, hält Polenz fest. «Sie haben den Ortsbild prägenden Sakralbau sehr hoch gewichtet und festgehalten, dass der geplante Neubau des Begegnungszentrums zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des Dorfbilds von Beckenried führen würde. Das Projekt sah drei Baukörper vor an der Stelle des heutigen Pfarrhauses. Die maximale Höhe sollte dabei bis gegen 15 Meter betragen.

So haben die Pläne für das ursprüngliche Projekt ausgesehen. Visualisierung: Hodel Clauss Merz Architekten, Luzern/PD

Neues Projekt verzichtet auf grössten Teil der Wohnungen

«Bei der Klarheit dieser Aussage mussten wir uns fragen, ob es sich lohnt, das Projekt weiterzuverfolgen», sagt Polenz weiter. «Wir haben beschlossen, das Projekt weiterzuentwickeln.» Denn auch im Rahmen einer Bebauungsstudie im ISOS-Ortsbild, welche die Gemeinde erstellen lassen will und die ein weiter gefasstes Gebiet im Dorfzentrum zum Gegenstand hat, sei es unwahrscheinlich, dass das Begegnungszentrum in der ursprünglich geplanten Grösse gebaut werden könnte. Gleichzeitig stellt Heinz Polenz auch klar, dass der Gemeinderat nicht gegen das Projekt sei. Er habe in seinem rückweisenden Vorentscheid lediglich die gegenteiligen Auffassungen der kantonalen und eidgenössischen Kommissionen abgebildet, selber aber keinen Einfluss genommen.

Der Umfang des ursprünglichen Projekts sei unter anderem auch unter dem Eindruck des 2013 revidierten Schweizerischen Raumplanungsgesetzes zu sehen, das unter anderem die innere Verdichtung von Siedlungen zum Ziel habe, so Polenz:

«Man hat eine Maximierung gesucht, wollte möglichst viel auf dem vorhandenen Platz realisieren.»

Das abgespeckte Projekt konzentriert sich auf jene Teile, die Kirchgemeinde und Pfarrei als notwendig erachten. Nach wie vor sollen drei Gebäude entstehen, allerdings deutlich redimensioniert. Auf den grössten Teil der Wohnungen soll verzichtet werden. Das bringt mit sich, dass in der Einstellhalle mehr öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen würden. Das Vorder- und Seitenhaus optimiert laut dem Kirchenrat die Nutzungen der Kirchgemeinde mit den Pfarreibüros, dem Saal und den Gruppenräumen. Im Hinterhaus sollen drei Wohnungen entstehen, die an Angestellte der Kirche oder an Dritte vermietet werden.

«Wir sind jetzt in der Phase, in der wir abklären, ob das aktuelle Bauprojekt bewilligungsfähig ist», sagt Heinz Polenz. «Wir sind im Gespräch mit den Behörden und wollen der Bevölkerung die Ideen an einer Informationsveranstaltung näherbringen.» Denkbar sei auch eine Umfrage, in der man die Bedürfnisse für das Begegnungszentrum noch einmal in Erfahrung bringe. «Bis Ende Jahr möchten wir Klarheit haben, nicht zuletzt auch, was die Finanzierung angeht», sagt Polenz.