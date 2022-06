Feldmusik und Musikschule Beckenried: «Musik fürs Dorf»

Beckenrieder Musikfestwoche Feldmusik und Musikschule organisieren «Musik fürs Dorf» Im Juni erfreut unter dem Motto «Musik vom Dorf – Musik fürs Dorf» erstmals eine Musikfestwoche die Bevölkerung von Beckenried. 09.06.2022, 14.16 Uhr

Die Idee der Musikfestwoche entstand 2021 während des Corona-Lockdowns, als keine Auftritte mehr möglich waren. Die Feldmusik und die Musikschule Beckenried wollten einen gemeinsamen Anlass organisieren für die Zeit, wenn Auftritte wieder möglich sind, um endlich wieder vor Publikum aufzutreten, wie die Feldmusik Beckenried in einer Medienmitteilung schreibt.

Schnell war demnach die Idee einer Musikfestwoche geboren, welche unter dem Motto «Musik vom Dorf – Musik fürs Dorf» steht. Die Feldmusik Beckenried hat das Patronat des Anlasses übernommen und mit anderen musikalischen Vereinen aus Beckenried den Kontakt gesucht. Am Anlass von Ende Juni treten neben der Feldmusik und Formationen der Musikschule auch die Beggrieder Jodler, die Beggrieder Trachten, der Kirchenchor, die Blaskapelle und die Beckenrieder Rockband Dearr Lake auf.

Das grosse Finale bestreitet die Feldmusik Beckenried

In der Woche vom Montag, 20., bis Freitag, 24. Juni, treten diverse Formationen im Alten Schützenhaus auf. Die musikalischen Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei – es wird eine Türkollekte zur Deckung der Unkosten aufgenommen. Zum Abschluss des Events findet am Samstag, 25. Juni, um 19 Uhr das Sommerkonzert der Feldmusik Beckenried bei der Schifflände statt. Dieses Konzert wird nur bei trockenem Wetter durchgeführt, wie es in der Mitteilung heisst. (pd/sez)

Die Feldmusik Beckenried bei ihrem Auftritt am Urner Blasmusikfestival vom 4. Juni 2022.

Hinweis: Beckenrieder Musikfestwoche: 20. bis 24. Juni, Altes Schützenhaus Beckenried. Eintritt frei, Türkollekte. Selbstbedienungsbuffet mit Getränken und Kuchen.

Das ganze Programm im Detail: www.feldmusik-beckenried.ch.