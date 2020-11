Beckenriederin wird an der Uni Luzern Master in Theologie Die Studierenden der Theologie dürfen sich freuen; nun erhalten auch sie ihre Abschlussdiplome, darunter auch eine Nidwaldnerin. Die Feiern allerdings müssen wegen Corona ausfallen. 01.11.2020, 11.02 Uhr

Immer mehr Frauen studieren Theologie. Im Bild Theologiestudierende der Universität Luzern im Gespräch.

Archivbild: Maria Schmid

(sez) 20 Studierende des Studienjahrs 2019/20 erhalten das Bachelordiplom, zwölf das Masterdiplom sowie drei ein Diplom «Theologie im bischöflichen Sonderprogramm». Zudem werden drei Doktortitel verliehen. Dies listet die Universität Luzern in einer Mitteilung an die Medien auf. Unter ihnen befindet sich auch eine Nidwaldner Studentin: Anna Furger aus Beckenried schloss ihr Studium dieses Jahr als Master in Theologie ab.