Bei der Achermann AG in Buochs übernimmt die dritte Generation Nach fast dreissig Jahren Geschäftstätigkeit übergibt Walter ­Achermann die Maurerkelle seinem Sohn Jonas. Sepp Odermatt 03.02.2020, 05.00 Uhr

Walter Achermann (links) übergibt die Geschäftsführung an seinen Sohn Jonas. Bild: Sepp Odermatt (Oberdorf, 1. Februar 2020)

Buochs Zur offiziellen Geschäftsübergabe der Achermann AG in Buochs fanden sich am letzten Freitag rund 80 Gäste aus Wirtschaft und Politik ein. Unter ihnen waren auch Freunde und Familienangehörige zu finden, namentlich Walter Achermann Senior, der im Jahre 1953 die Baufirma gegründet hatte und sie zu einem renommierten Betrieb machte. In Form eines Interviews berichtete Walter Achermann Junior, der die Firma im Jahre 1991 übernommen hatte, vom Werdegang der Firma. Es löste bei den Zuhörern manch ein Schmunzeln aus, wenn er von der damaligen Bautechnik erzählte.

Sein Sohn Jonas, der die Führung in dritter Generation übernimmt, formte die Aussagen seines Vaters und Vorgängers in die heutige, moderne Zeit um. Während der vergangenen Jahre hat sich einiges verändert. Nun darf es Walter Achermann somit kurz vor seiner Pensionierung etwas ruhiger nehmen: «Nach 29 Jahren ist es für mich so etwas wie die Krönung, wenn ich meinem Sohn einen gesunden Betrieb übergeben kann.» Selbstverständlich sei er jederzeit bereit, Jonas zu unterstützen, wenn er Hilfe benötige. Zudem behalte er seine Immobilienfirma. Es sei eine Herausforderung, immer etwas zu unternehmen, wusste der 63-jährige Baumeister zu berichten.

Neue Führung und neue Ziele

Mit der Absolvierung der Polierschule, jener des Bauführers und der Baumeisterschule weist der neue Geschäftsführer den gleichen Berufsweg aus wie sein Vater. Auf seine Ziele angesprochen antwortete der Jungunternehmer: «Kurzfristig möchte ich den Bestand in der Firma halten, Kurzarbeit vermeiden, die Digitalisierung ausbauen und Jungen weiterhin einen Ausbildungsplatz bieten.» Ausserdem müsse eine Optimierung der Abläufe angestrebt werden, ist Achermann überzeugt. Die Firma wird weiterhin im Hoch- und Tiefbau tätig sein und auch Renovations- und Umbauarbeiten in Angriff nehmen.