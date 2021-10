Bergbahnen Beckenried Emmetten AG Keine Misstöne an der Generalversammlung und ein neues Aushängeschild Die BBE AG konnte an der Generalversammlung ein ansprechendes Ergebnis vorlegen. Eine Konfrontation mit dem kritischen Verein «Schneesportgebiet Klewenalp-Stockhütte – Identität & Lebensqualität» blieb aus. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 01.10.2021, 15.18 Uhr

Noch Anfang September hatte der Verein «Schneesportgebiet Klewenalp-Stockhütte – Identität & Lebensqualität», der immer wieder die Führung der Bergbahnen Beckenried Emmetten AG harsch kritisiert hatte, einen Kapital- und Schuldenschnitt gefordert. Die befürchtete Konfrontation an der Generalversammlung der BBE AG am Donnerstagabend blieb jedoch aus, der Verein trat nicht in Erscheinung. Er hat sich aufgelöst.

«Schneesportgebiet Klewenalp-Stockhütte – Identität & Lebensqualität» aufgelöst Im Frühling 2021 wurde nicht zuletzt aus Kritik an der Führung der BBE AG der Verein «Schneesportgebiet Klewenalp-Stockhütte – Identität & Lebensqualität» gegründet, der sich für den Erhalt des Wintersports auf der Klewenalp engagieren wollte. Doch Mitte September löste Vereinspräsident Vinzenz Hohl mit einem Schreiben an die Mitglieder den Verein auf. Darin heisst es: «Nachdem es uns nicht gelungen ist, den Verwaltungsrat der BBE AG von auch nur einer einzigen Massnahme zur Belebung des Berges zu überzeugen, und ökonomische Grundsätze vom VR grobfahrlässig ignoriert werden, haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Vereinstätigkeit bis auf weiteres einzustellen. Aufwand und Ertrag stehen in einem krassen Missverhältnis und ich fürchte, wir versuchen hier ein totes Pferd zu reiten.

Die Gönnerbeiträge werden in den nächsten Tagen unbenutzt und vollständig rückerstattet.

Wir werden als Individuen weiterhin den Berg nach Kräften unterstützen und wünschen insbesondere dem neuen Geschäftsführer alles Glück der Welt bei der Bewältigung der Mammutaufgaben, die ihm bevorstehen. Der Eigentümerschaft empfehlen wir, bei der Bestellung des Verwaltungsrates Einzelinteressen künftig dem grossen Ganzen unterzuordnen.»

Auch wenn Verwaltungsratspräsident Res Schmid sagte, man habe konstruktiv zusammen arbeiten wollen, dürften die Verantwortlichen dem Verein nicht nachtrauern. «Durch unkoordiniertes Auftreten auch in den Medien hat der Verein mehr geschadet als genützt», so Res Schmid.

So verlief die 22. Generalversammlung im alten Schützenhaus in Minne. Es gab keinerlei Kritik aus Aktionärskreisen. Einstimmig nahmen die Aktionärinnen und Aktionäre den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Verlustverwendung an und erteilten dem Verwaltungsrat die Entlastung. Fast 59 Prozent des Aktienkapitals oder 22'656 Stimmen (5,66 Millionen Franken) waren an der GV vertreten. Sie durften ein angesichts der Herausforderungen durch die Folgen der Coronapandemie erfreuliches Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020/2021 genehmigen.

Loslösung vom Verein Tourismusregion Klewenalp

Laut Verwaltungsrat Vitus Meier erzielte die BBE AG einen Umsatz von 7,2 Millionen Franken und es resultierte letztendlich ein fast ausgeglichenes Ergebnis mit einem Mini-Jahresverlust von 461 Franken. Meier erklärte anhand der Aktiven von 16,75 Millionen Franken und des Fremdkapitals von 7,78 Millionen, dass man weit weg von einer Überschuldung sei, wie gewisse Kreise behauptet hätten.

Die Klewenalpbahn hat angesichts der Krise ein ansprechendes Ergebnis erzielt. Bild: PD

Geschäftsführer Roger Joss konnte aufzeigen, dass bei beiden Zubringerbahnen gesamthaft knapp 250'000 Ersteintritte (ein Plus um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr) im Geschäftsjahr 20/21 verbucht werden konnten. Schmerzlich sei dagegen, dass man wegen Covid in der Gastronomie bis 300'000 Franken verloren habe. Beim Ausblick in die Zukunft machte er klar, dass die Wetterabhängigkeit auch künftig die grosse Herausforderung bleibe. Die Arbeitsgruppe Beschneiung sei mit Hochdruck an der Entwicklung von Lösungsvarianten.

Roger Joss gab auch bekannt, dass der Verwaltungsrat beschlossen habe, die Zusammenarbeit mit dem Verein Tourismusregion Klewenalp ab 1. Januar 2022 nicht mehr in der bisherigen Form weiterzuführen. Die BBE AG wolle den Fokus wieder auf ihr Kerngeschäft als Bergbahn legen und eine Verzettelung vermeiden. Künftig gebe es nur noch eine punktuelle Zusammenarbeit. Die Umsetzung des Beschlusses sei in Bearbeitung.

Sponsoring der Skifahrerin Nathalie Gröbli

Bei der BBE AG herrscht also so etwas wie eine Aufbruchstimmung nach teilweise schwierigem Geschäftsgang in den Vorjahren. Passender könnte deshalb auch das neue Sponsoringengagement kaum sein. Die junge Skirennfahrerin Nathalie Gröbli aus Emmetten, welche die BBE neu unterstützt, hat ebenfalls eine harte Zeit hinter sich. Sie musste sich von den äusserst schweren Verletzungen erholen, die sie sich im vergangenen Jahr beim Abfahrtstraining in Garmisch zuzog.

Gröbli erzählte an der GV im Interview mit Verwaltungsrat Vitus Meyer, dass es ihr mittlerweile wieder viel besser geht. Nächste Woche reist sie zum Training der Alpinen nach Saas-Fee, schon Anfang Dezember will sie wieder Europacup-Rennen fahren. An der GV zeigte sie als Premiere auch ihren neuen Helm mit dem Klewenalp-Schriftzug und dem Nidwaldner Schlüssel. «Als Emmetterin bin ich auch auf der Klewen, wo ich viel trainiert habe, zu Hause», bedankte sich Gröbli für das Engagement der BBE AG.

Auch in der Geschäftsleitung gibt es Neuerungen. Roger Joss geht zurück zu den Rigibahnen, sein Nachfolger Heinz Rutishauser tritt am Freitag, 1. Oktober, sein Amt an. An der GV stellte er sich gleich selber vor.

Der neue Geschäftsführer der BBE AG, Heinz Rutishauser, Verwaltungsratspräsident Res Schmid und der abtretende Geschäftsführer Roger Joss (von links nach rechts). Bild: Philipp Unterschütz (Beckenried, 30. September 2021)

«Ich habe zur BBE AG genauso klar Ja gesagt wie vor 20 Jahren zu meiner Frau auf dem Standesamt», scherzte Rutishauser. Er habe einen grossen beruflichen Rucksack und viel Lebenserfahrung, die er für die BBE einsetzen wolle. «Mit Qualität, Innovation und Kooperationen kommt auch der Erfolg.»