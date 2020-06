Beschädigtes Gleis im Bahnhof Luzern führt zu Verspätungen und Zugausfällen bei der Zentralbahn Die S44 und S55 der Zentralbahn fielen am Freitag aus. Bis nächste Woche soll das Problem am Zentralbahn-Gleis im Bahnhof Luzern behoben sein. Matthias Piazza 26.06.2020, 11.11 Uhr

Die Zentralbahn-Züge erreichten am Freitag den Bahnhof Luzern mit Verspätung. Bild: Matthias Piazza (Luzern, 27. Juni 2018)

Die Pendler der Zentralbahn kamen am Freitag möglicherweise zu spät zur Arbeit. Die S44, mit Abfahrt in Stans um 5.32 Uhr, 6.01 Uhr und 7.01 Uhr nach Luzern und die S55, die um 6.05 Uhr und 7.05 in Sachseln nach Luzern fährt, fielen am Freitagmorgen ganz aus. Andere ZB-Züge hatten rund vier Minuten Verspätung oder wendeten in Stans statt in Wolfenschiessen. Grund dafür sind Schäden am Gleis im Bahnhof Luzern, verursacht durch schlechten Untergrund und die Hitze der vergangenen Tage, wie ZB-Mediensprecher Thomas Keiser auf Anfrage sagte. «Darum kann dieses Gleis zur Zeit nur noch langsam befahren werden, was zu Verspätungen führt. Damit der Fahrplan stabiler gefahren werden kann, wurde entschieden, die S44 und S55, die werkstags zu den Pendlerzeiten am Morgen und am Abend fahren, ausfallen zu lassen.»

Das Problem könne erst nächste Woche behoben werden, wenn die Maschine, um das Gleisbett zu stopfen, zur Verfügung stehe. So würden die S44 und S55 auch am kommenden Montag ausfallen.