Bestanden! Lehrlinge in Ob- und Nidwalden schneiden ausserordentlich gut ab Statt Festkleidern, Reden und grosser Gala an diesem Wochenende gibt es für die frisch gebackenen Berufsleute die Diplome per Post. Dieses Jahr werden besonders viele geehrt.

Sie ist ein Höhepunkt im Leben jedes Lehrlings: die Lehrabschlussfeier als krönender Abschluss nach bewältigten Anstrengungen. Selten sind so viele Junge in Cocktailkleidern und Anzügen zu bewundern. Stimmungsvolle Musik, festliche Reden, strahlende Gesichter. Für einmal auf der Bühne stehen und sein Diplom entgegennehmen. Darauf müssen 361 Lehrlinge in Nidwalden und 340 in Obwalden dieses Jahr verzichten.

Einer, der den Abschluss mit und ohne LAP-Feier vergleichen kann, ist Dario von Büren aus Grafenort. Der 23-jährige hat in seiner ersten Ausbildung Forstwart gelernt. Dieses Jahr schloss er als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ ab (Link zum Porträt am Ende des Artikels). «Es ist schon eine grossartige Wertschätzung, wenn man namentlich erwähnt wird und Applaus erhält. Während der Lehre muss man viel Einsatz zeigen. Es ist wirklich schade für jene, die das nicht erleben dürfen.»

Würdige Feier wäre nicht möglich gewesen

Pius Felder, Leiter des Amts für Berufsbildung und Mittelschule Nidwalden, bei den Lehrabschlussfeiern 2019. Bild: Edi Ettlin (Stans, 6. Juli 2019)

Auch Pius Felder, Leiter des Amtes für Berufsbildung im Kanton Nidwalden sieht das so. «Für die jungen Erwachsenen ist es ein wichtiger Schritt in die Arbeitswelt. Die Lehrabschlussfeiern sind eine schöne Sache», ist er sich bewusst. Trotzdem steht er hinter dem Entscheid, dass diese entfallen. «Wir hätten unter diesen Voraussetzungen mit 800 Gästen für jede der drei Veranstaltungen keine würdige Feier organisieren können.»

Urs Burch, Leiter des Amts für Berufsbildung im Kanton Obwalden, bedauert die Absage «ausserordentlich».

«Für sehr viele Jugendliche, Berufsbildner und Eltern ist dieser Schlusspunkt wichtig. Dafür hat man gearbeitet und gekämpft, das ist ein wichtiger Meilenstein.»

Ausgerechnet dieses Jahr wäre es in Obwalden die 120. Lehrabschlussfeier gewesen, ein Jubiläum, das man speziell hatte feiern wollen – wenn nicht das Coronavirus dazwischen gekommen wäre. «Ich hätte es allen gönnen mögen, aber wir konnten es nicht verantworten», betont Burch. Mit 800 bis 1000 Gästen an jeder der drei Feiern wäre weder eine Aufteilung der Feiernden möglich gewesen noch die Berücksichtigung der vorgeschriebenen Abstände.

Urs Burch, Leiter des Amtes für Berufsbildung Obwalden in seinem Büro. Bild Marion Wannemacher (Sarnen, 1. Juli 2020)

Also flatterte das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis den meisten der frisch gebackenen Berufsleute dieser Tage ins Haus, unter anderem mit einem Kartenglückwunsch und dem Notenblatt. Ausserdem gab es in Nidwalden einen Gewerbegutschein im Wert von 50 Franken, den die Absolventen bei über 70 Lehrbetrieben im Kanton einlösen können. «Natürlich glauben wir nicht, damit die Wirtschaft zu retten, aber wir möchten ein Zeichen setzen», sagt Pius Felder.

Doppelt so viele Auszeichnungen in Nidwalden

Bis Ende Juli werden alle erfolgreichen Absolventen ihr Diplom in den Händen halten. Statistisch gesehen sei es ein sehr gutes Prüfungsjahr, fasst der Nidwaldner Amtsleiter Felder zusammen. «Wir haben doppelt so viele Auszeichnungen wie in anderen Jahren.» 17,4 Prozent aller bereits bewerteten Kandidaten haben eine 5,4 oder sogar eine höhere Note erzielen können. Die Durchfallquote liege im Vergleich zu anderen Jahren etwas tiefer.

Der Obwaldner Amtsleiter Burch ging zum Zeitpunkt des Gesprächs am Mittwoch von einem Notendurchschnitt bei allen Berufen von 4,9 aus. Dieser fällt im Vergleich zum Vorjahr leicht besser (4,86) aus. Auch gibt es mehr Ehrenmeldungen: In diesem Jahr sind es bis jetzt 48, die einen Notendurchschnitt von 5,4 oder besser erlangt haben. Im Vorjahr waren es 32. Nicht bestanden haben bislang acht, im vergangenen Jahr fielen 17 Kandidaten durch. Gesamthaft haben laut Urs Burch also etwas mehr Absolventen ihr Ziel erreicht und es gab mehr Höchstnoten gegeben als sonst.

Erfahrungsnoten fallen besser aus als Prüfungsnoten

Pius Felder führt die guten Resultate darauf zurück, dass es auf Grund des Beschlusses auf nationaler Ebene keine mündlichen und schriftlichen Prüfungen gab. «Die Erfahrungsnoten fallen bei vielen besser aus als in der Prüfungssituation.» In der Regel wisse man um Wackel-Kandidaten. Es sei kein wesentlich anderes Ergebnis herausgekommen.

Urs Burch sagt, aufgrund der Anpassungen sei es zu leicht anderen Resultaten gekommen: «Die praktischen Prüfungen wurden angepasst, in der Berufskunde und der Allgemeinbildung gab es keine Schlussprüfungen und die Erfahrungsnoten verschaffen allenfalls einen kleinen Vorteil.» Der Berufsbildungsexperte warnt aber davor, falsche Schlüsse zu ziehen.

«Es waren keine Gefälligkeitsnoten.»

Wichtig ist ihm auch, dass man bei den Lehrabsolventen 2020 nicht vom «Corona-Jahrgang» redet. «Jugendliche und Experten haben alle ihr Bestes gegeben und das gemacht, was aufgrund der besonderen Situation möglich war. Die Jugendlichen müssen arbeitsmarkttauglich sein und es ist ihnen nichts geschenkt worden. Sie mussten die Leistung bringen, die von ihnen verlangt worden ist.»

Praktische Prüfungen sind teilweise ausgefallen

Abgesehen von den abgesagten schulischen Prüfungen mussten die meisten Absolventen ohnehin reguläre praktische Prüfungen im Betrieb ablegen. Unter anderem in Gesundheitsberufen, im Detailhandel, bei Drogisten, Strassenbauern und in Hotel- und Gastronomie-Berufen mussten die praktischen Prüfungen allerdings auf Grund der Bedingungen entfallen. «Bei denen, die nun selber bewerten mussten, war das sehr aufwendig», betont Pius Felder und windet den Ausbildnern ein Kränzchen. «Sie haben es sehr gut und termingerecht gemacht.»

Die Lage auf dem Lehrstellenmarkt ist aktuell gut

Für den jetzigen Lehrstellenmarkt sehe es insgesamt sehr gut aus. Dieser sei gut gestartet, freut sich Felder. Wie es mit den frisch gebackenen Berufsleuten weitergeht, darüber gibt es noch keine verlässliche Aussage.

«Die Bereitschaft, sie zu beschäftigen, ist da, es gibt derzeit keine Anzeichen für Probleme.»

rotz Schliessung des BIZ und Lockdown sehe es auf dem Lehrstellenmarkt für Lehrstellensuchende aktuell sogar leicht besser aus, unter anderem auch weil es einfach mehr Schulabgänger gibt, sagt Urs Burch.

Skeptisch zeigt sich der Fachmann, ob das auch 2021 so bleibt. Fraglich ist auch, ob denn die Lehrabgänger 2020 nun alle eine Anschlusslösung finden werden. «Es ist schwer, dazu eine verlässliche Aussage zu machen. Fahren die Unternehmen jetzt bereits ihren Betrieb wieder so hoch, dass sie auch die jungen Berufsleute übernehmen oder nicht?», fragt sich Urs Burch.

Für ihn steht auf jeden Fall so viel fest: «Die erfolgreichen Lehrabgängerinnen und -abgänger sind die Fachkräfte von Morgen und die Chefs von Übermorgen – die Zukunft unserer Wirtschaft.»