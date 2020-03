Bestattung ohne Trauergottesdienst: Das empfehlen Ob- und Nidwaldner Seelsorger

Bis zum 19. April finden wegen des Corona-Virus generell keine Gottesdienste mehr statt. Der reguläre Weisse Sonntag am 19. April fällt aus. Die meisten Obwaldner Pfarreien möchten die Erstkommunion an Fronleichnam, 11. Juni, nachholen. Dies hängt allerdings von der weiteren Entwicklung ab, wie das Dekanat Obwalden auf seiner Website schreibt. Kirchen und Kapellen bleiben jedoch als Orte des stillen Betens und Verweilens geöffnet. Auch ohne Gottesdienste werden die Pfarreien ihre Kirchen für Ostern herrichten. Am Palmsonntag sind Palmzweige vor der Kirche erhältlich. Am Karfreitag ist eine stille individuelle Kreuzverehrung möglich. Für die Osternacht suchen die Pfarreiverantwortlichen nach praktikablen Lösungen. Seelsorger werden an den Heiligen Tagen vermehrt für persönliche Einzelgespräche anzutreffen sein. Taufen fallen bis mindestens 19. April aus.

In Nidwalden präsentiert sich die Situation ähnlich. Allerdings geht Dekan Melchior Betschart davon aus, dass die Erstkommunion frühestens im Herbst nachgeholt werden kann. Abgesagt seien auch jene Erstkommunionsfeiern, die auf den 3. Mai angesetzt worden seien.