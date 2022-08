Vereinsbeitrag Nauenbetrieb in Beckenried bleibt in vierter Generation Der Nauenbetrieb in Beckenried bleibt weiter erhalten. Meinrad Grüniger 23.08.2022, 20.53 Uhr

Was Meinrad Murer-Würsch, Alpkäser und Schiffmeister, mit dem Nauen «Beckenried» NW 26, 50 to, am Anfang des 20.Jahrhunderts bewegte, nämlich ein Lastschiff Transportunternehmen zu gründen, setzte sein Sohn Eduard Murer in den 1930er-Jahren fort.

Neben dem übernommenen Nauen «Beckenried» wagte Eduard Murer im Jahre 1938 den vor neun Jahren versunkenen Nauen «Schwalmis» 90 to mit seinem Bruder Meinrad und Helfern zwischen Beckenried und Gersau aus einer Tiefe von 212 Metern zu bergen. Am 23.Juni 1938 konnte der gehievte Nauen an den Bäumen gesichert werden.

Vor 50 Jahren liess Eduard wagemutig den Nauen «Bodä Edi» NW 34 170 to in der Hasler Werft in Stahl erbauen. Infolge einer Überkapazität von frei werdenden Lastschiffen (Selbstauslader 600 & 680 to) nach Abschluss des anfallenden Tunnelausbruchmaterials, veräusserte Eduard Murer seinen Nauen im Jahre 1979 an die Hawag A(seit 2007 Holcim Kies & Beton AG) in Kehrsiten. Im 2004 konnte Meinrad Grüniger den Nauen «Guber» von der Holcim Kies & Beton AG in Stansstad, anstelle von Abprotzen, für Güter- und Personentransporte übernehmen (nebenberuflich bis 2007). Entgegen dem Vorhaben, den Nauen zu veräussern, entschied sich Sohn German Grüniger den Nauen «Guber» zu erwerben.

Die Nachfrage von Gütertransporten ist gering. Zudem können nach der neuesten Verordnung nur so viel Personentransporte wie der entsprechenden Anzahl Gütertransporte ausgeführt werden.