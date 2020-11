Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall in Stans Bei der Ampel zur Autobahnüberführung kam es in Stans zu einer Kollision. Ein beteiligter Autofahrer hatte laut einem Alkoholtest 2,4 Promille intus. 20.11.2020, 11.56 Uhr

(sok) Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr hat sich in Stans auf der Stansstaderstrasse ein Auffahrunfall ereignet, so eine Mitteilung der Nidwaldner Polizei am Freitag. Die beiden am Unfall beteiligten Personen fuhren von Stansstad in Richtung Stans, bei der Ampel vor der Autobahnüberführung kam es dann zur Auffahrkollision. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.