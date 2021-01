Bilanz Nidwaldner Kantonalbank schreibt 15,5 Millionen Gewinn Der Kanton Nidwalden wird im üblichen Rahmen abgegolten. Für ein knapp tieferes Ergebnis als im Vorjahr sorgte eine Wertberichtigung nach einem Corona-Stresstest. Florian Arnold 21.01.2021, 13.03 Uhr

Bankdirektor Heinrich Leuthard (links) und Bankratspräsident Daniel Bieri vor dem Hauptsitzgebäude der NKB. Bild: Florian Arnold (Stans, 21. Januar 2021)

Die Nidwaldner Kantonalbank hat im Coronajahr einen Gewinn von 15,5 Millionen Franken erzielt. Das Resultat liegt knapp 4 Prozent unter dem Vorjahr. Der Geschäftserfolg ist mit 26,7 Millionen um 585'000 Franken (minus 2,1 Prozent) tiefer ausgefallen als im Vorjahr, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Das hat vor allem zwei Gründe. Erstens sank der übrige ordentliche Erfolg um knapp 1 Million aufgrund des Kursrückgangs an den Finanzmärkten. Zweitens stiegen die Wertberichtigungen für latente Ausfallrisiken um 1,7 Millionen.

Dieser Wert resultierte aus dem Covid-19-Stresstest, den die Bank im Berichtsjahr für das gesamte Kreditportfolio durchgeführt hat. Dieser simuliert die Bilanzen bei einem Extremszenario und gibt Auskunft über das Risiko von gefährdeten Kreditpositionen. Tiefere Abschreibungen auf Sachanlagen und ein reduzierter Geschäftsaufwand im Vergleich zum Vorjahr trugen dazu bei, den Erfolgsrückgang zu schmälern.

Positive Entwicklung der operativen Geschäftstätigkeit

Das Zinsengeschäft schloss mit einem Bruttoerfolg von 50,9 Millionen auf Vorjahresniveau ab, während sich der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 9,0 Millionen belief. «Besonders erfreulich ist dabei der gestiegene Kommissionserfolg von 10 Prozent beim Wertschriften- und Anlagegeschäft», resümiert Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung der NKB. «Diese Entwicklung zeigt, dass wir uns bei unseren Kunden auch im turbulenten Pandemie-Jahr mit teils sehr starken Marktschwankungen als kompetente Partnerin in der Anlageberatung profilieren konnten.»

«Auch in aussergewöhnlichen Zeiten zeigt sich, dass Kunden die NKB weiterhin als verlässliche Finanzierungspartnerin wahrnehmen», heisst es in der Mitteilung. Die Kundenausleihungen stiegen um 5,1 Prozent auf 4,4 Milliarden. In diesem Ausleihungswachstum finden sich auch die über 400 gewährten Covid-19-Kredite von insgesamt 47 Millionen Franken. Die Bilanzsumme belief sich auf 5,9 Milliarden Franken (+ 8,7 Prozent).

Die der NKB anvertrauten Kundengelder erhöhten sich im Berichtsjahr um 246 Millionen (+ 7,1 Prozent) auf 3,7 Milliarden. «Die NKB motiviert ihre Kunden in der persönlichen Beratung systematisch, einen Teil ihrer Vermögenswerte in Wertschriften anzulegen.» Diese Massnahme habe dazu beigetragen, dass das Nettoneugeld im Anlagegeschäft um 111 Millionen anstieg.

Zunahme der Online-Zahlungen

Die Pandemie habe viele Kunden dazu bewogen, ihre Zahlungen zunehmend über digitale Kanäle abzuwickeln. Dies führte zu einer aussergewöhnlich hohen Zunahme neu erfasster E-Banking-Verträge (+ 16,7 Prozent) sowie Downloads der Mobile Banking App (+ 31,4 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. Auch die Anzahl der Online-Transaktionen via E-Banking (+ 5,3 Prozent) sowie via Mobile-Banking App (+ 29,8 Prozent) nahm in hohem Masse zu.



«Die NKB hat im Berichtsjahr die besonders betroffenen Branchen wie die Gastronomie und Bergbahnen mit gezielten Massnahmen unterstützt.» Erwähnt werden in der Mitteilung die Bergbahn-Aktion zusammen mit der Raiffeisenbank Nidwalden, bei welcher über 7100 Personen einen vergünstigten Ausflug in die lokale Bergwelt erhielten. Zum anderen aber auch die Gutscheine von Gastro Nidwalden für alle Inhaberinnen und Inhaber von Partizipationsscheinen (PS), aufgrund der abgesagten PS-Versammlung. «Wir sehen es als eine unserer Aufgaben, die lokale Wirtschaft insbesondere in schwierigen Zeiten mit gezielten Impulsen wieder anzukurbeln», sagt Heinrich Leuthard.

Kanton erhält wieder 10 Millionen

Die Haupteigner der NKB, namentlich der Kanton Nidwalden sowie die Inhaberinnen und Inhaber von Partizipationsscheinen, könnten sich über das Ergebnis freuen. Nach Abschreibungen und Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken weist die NKB einen verteilbaren Jahresgewinn von 15,5 Millionen aus. Davon werden 9,6 Millionen Dividende an den Kanton Nidwalden ausgeschüttet. Zusätzlich erhält der Kanton 1 Million als Abgeltung für die Staatsgarantie. Die Dividende beträgt unverändert 60 Franken. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 2,3 Prozent des Partizipationsscheins.

Die NKB beginnt in diesem Jahr mit der Erarbeitung der Strategie für die Periode 2022 bis 2026, mit der sie ihren Kurs für eine «nachhaltig profitable NKB am Puls der Zeit» weiterführen will. Die persönliche Kundenberatung bleibt nach wie vor im operativen Zentrum der Bank. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 darf die NKB die neue Geschäftsstelle Buochs/Ennetbürgen bei der Nähseydi eröffnen. Gleichzeitig erweitert die NKB ihre digitalen Dienstleistungen wie zum Beispiel den Ausbau der E-Banking-Plattform oder eine Debitkarte, mit der unter anderem neu auch online Zahlungen getätigt werden können.