Neuer Master an Hochschule Luzern: Design trifft Nachhaltigkeit

Bildung Neuer Master an der Hochschule Luzern: Design trifft auf Nachhaltigkeit Wie kann Design dazu genutzt werden, die grossen sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Master Eco-Social Design der Hochschule Luzern. Der neue Studiengang startet 2022. 19.11.2021, 10.17 Uhr

Als «wicked problem» wird ein Problem bezeichnet, das besonders schwierig zu lösen ist, weil es komplexe, teils widersprüchliche Facetten aufweist, schreibt die Hochschule Luzern (HSLU) in einer Medienmitteilung. Ein aktuelles Beispiel mit besonders weitreichenden Folgen: Könne man den menschengemachten Klimawandel stoppen, ohne die ökonomische Entwicklung ärmerer Länder zu ersticken? Wie man solche «wicked problems» mit den Mitteln des Designs angehe, würden ab Herbst 2022 die Studierenden des neuen Masters Eco-Social Design lernen.

Der erste Master seiner Art in der Schweiz ist am Departement Design & Kunst der Hochschule Luzern angesiedelt. Es handelt sich um eine Vertiefung des bestehenden Master-Studiengangs Design. Ökosoziale Designerinnen und Designer entwerfen laut Mitteilung beispielsweise nachhaltigere Produktionsabläufe in Unternehmen, fördern eine an sozialen und ökologischen Kriterien ausgerichtete Stadtplanung.

Im Frühjahr 2022 startet am Departement Design & Kunst der HSLU zudem der CAS Green Consulting; die schweizweit erste Weiterbildung ihrer Art. Teilnehmende werden darin zu Green Consultants ausgebildet. Green Consultants beraten Studios, wie sie den ökologischen Fussabdruck von Filmproduktionen verringern können. Im Fokus steht der gesamte Produktionsprozess, vom Catering über den Transport und das Film-Equipment bis hin zum Recycling der eingesetzten Materialien. Zum Schluss wird der gesamte Fussabdruck der Produktion berechnet und reflektiert. (pw)