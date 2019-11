Bischof kommt nach Obbürgen Der Apostolische Administrator von Chur – Bischof Peter Bürcher – besucht Nidwalden.

Bischof Peter Bürcher reist am Sonntag in die Innerschweiz. (Bild: Nada Schärli, Chur, 6. Juni 2019)

(mst) Es passiert nicht alle Tage, dass ein hoher Vertreter der Katholischen Kirche Nidwalden besucht. Am kommenden Sonntag, 17. November, ist es wieder einmal so weit. Bischof Peter Bürcher feiert in der Pfarrkirche Obbürgen einen Gottesdienst, wie das Pfarramt in einem Schreiben mitteilt.

Der Bischof ist im Mai zum interimistischen Nachfolger des abgetretenen Bischofs Huonder ernannt worden. Der 73-jährige Bürcher war von 2007 bis 2015 Bischof von Reykjavik (Island). Nun zieht er in Chur die Fäden, bis Papst Franziskus einen neuen Bischof für die Diözese Chur ernannt hat.