Bistum Chur Streit um Verhaltenskodex mit Churer Bischof: Fronten bleiben verhärtet Bekanntlich soll im Bistum Chur ein neuer, aber umstrittener Verhaltenskodex spirituellem Missbrauch und sexueller Ausbeutung vorbeugen. Die konservativen Kodex-Kritiker haben sich erneut zur Aussprache mit dem Bischof getroffen. Dies ohne sich anzunähern – im Gegenteil: Die Kritiker betrachten den Kodex nun gar als nicht mehr bindend. Jérôme Martinu Jetzt kommentieren 17.06.2022, 11.20 Uhr

Der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain verteidigt den neuen Verhaltenskodex gegen Machtmissbrauch und sexuelle Ausbeutung in der Kirche auch weiterhin gegen die konservativen Kritiker. Bild: Valentin Flauraud/ Keystone (Chur, 4. April 2022)

Nächste Runde im Streit zwischen Konservativen und Progressiven im Bistum Chur: Gemäss Recherchen dieser Zeitung hat in dieser Woche bereits das zweite Treffen zwischen Bischof Joseph Maria Bonnemain und den konservativen Kritikern des neuen «Verhaltenskodex zum Umgang mit Macht – Prävention von spirituellem Missbrauch und sexueller Ausbeutung» stattgefunden. Die beiden Aussprachen mit dem Bischof fanden statt, weil die Mitglieder des konservativen Churer Priesterkreises nach der Öffentlichmachung des Verhaltenskodex wegen grosser inhaltlicher Differenzen zur Verweigerung der Unterschrift aufgerufen hatten.

Gemäss einem im Nachgang zum Treffen mit dem Bischof vom 13. Juni verschickten Rundschreiben des Priesterkreises, das dieser Zeitung vorliegt, gibt es nach wie vor keinen gemeinsamen Nenner in den strittigen Punkten: «Auf unsere Nachfrage ist Bischof Joseph Bonnemain nach wie vor nicht bereit, seine Unterschrift zurückzuziehen und eine Kommission zur Überarbeitung des Verhaltenskodex einzusetzen.» Der Churer Priesterkreis mit seinen über 40 aktiven Mitgliedern und weiteren rund 80 geistlichen Sympathisanten hatte nach der Veröffentlichung des Verhaltenskodex nebst einem bischöflichen Bekenntnis zur geltenden katholischen Sexualmoral ebendies gefordert.

Wird mit dem Kodex bereits Druck auf Mitarbeitende ausgeübt?

Der Priesterkreis führt weiter aus, dass gemäss eigenen Beobachtungen inzwischen bereits Druck auf kirchliche Mitarbeitende ausgeübt werde bei der Implementierung des Kodex, und zwar von «staatskirchenrechtlichen Körperschaften». Damit sind die im Bistum Chur vereinigten Landeskirchen aus Zürich, Schwyz, Nid-, Obwalden, Uri, Glarus und Graubünden gemeint. So sei wenigstens eine Person von einer Kirchgemeinde nicht angestellt worden, «mutmasslich weil sie den Verhaltenskodex nicht unterzeichnen wollte». Solche oder ähnliche Druckausübungen mittels des Verhaltenskodex durch staatskirchenrechtliche Körperschaften seien illegal. Im Rundschreiben hält der Priesterkreis fest:

«Für uns hat der Verhaltenskodex somit den Status eines Diskussionspapiers, das dringend wesentlich verbessert werden muss.»

Der für alle Angestellten verbindliche Verhaltenskodex ist von Seiten der Konservativen umstritten. Die besagte, im sogenannten Churer Priesterkreis vereinigte Gruppe, die gemäss eigenen Aussagen hinter 95 Prozent der Kodexinhalte steht, sieht darin unvereinbare Widersprüche zu geltendem Kirchenrecht. Etwa bei der Homosexualität, die gemäss der katholischen Kirchenlehre zu verurteilen und nicht zu dulden ist. Der Kodex verbietet beispielsweise negative Äusserungen über sexuelle Orientierungen, schliesst Fragen zum Intimleben aus und hält die geistlichen und weltlichen Seelsorgenden an, Gläubige beim Coming-out zu unterstützen. Der Priesterkreis sieht darin auch den Versuch, die «LGBT-Ideologie in der Kirche zu implantieren».

Gegen Machtmissbrauch und sexuelle Ausbeutung: Das ist der Verhaltenskodex des Bistums Chur Das Bistum Chur hat einen Verhaltenskodex zum Thema Machtmissbrauch ausgearbeitet und im April der Öffentlichkeit vorgestellt. Er ist für alle kirchlichen Mitarbeitenden, Seelsorgenden und Führungspersonen verbindlich und muss von ihnen unterschrieben werden. Der in dieser Form auch international für katholische Kirchen und Körperschaften einzigartige Kodex beinhaltet Checks und Verhaltensstandards, wie in einer Machtposition zu handeln ist. Dass die Prävention zu Machtmissbrauch in der Kirche wichtig ist, hat die Auseinandersetzung mit sexuellem und spirituellem Missbrauch deutlich gezeigt. Die neue Regelung wolle eine Koppelung von Macht mit Verantwortung, Transparenz, Reflexion und Besprechbarkeit erreichen, erklärte die Präventionsbeauftragte und Mitautorin Karin Iten. Der Kodex solle zum «Herzstück der Prävention» im Bistum Chur werden und sei ein erster Schritt in Richtung Kulturwandel, ergänzte Bischof Joseph Maria Bonnemain. Das Instrument erlaube, Führungspersonen zu kritisieren und Machtpositionen zu regulieren. Weder Sauna noch Massagen Ein konkretes Beispiel im Kodex aus dem Teilbereich Trennung von kirchlichem Auftrag und Privatleben: «Einladungen von Minderjährigen zu mir nach Hause sind zu unterlassen. (...) Intime Begegnungen (z. B. Saunabesuche, Wellness, Massagen) in Abhängigkeitsverhältnissen sind nicht zulässig. Intime Beziehungen und sexuelle Kontakte sind mit einem Seelsorgeverhältnis nicht vereinbar.» Im Themenkreis körperliche Nähe gilt etwa: «Körperkontakt geht in der Regel von den Personen aus, für die ich Verantwortung trage und wird nicht von mir initiiert.» (agl/jem)

Joseph Maria Bonnemain, Katholischer Bischof des Bistums Chur. Henry Muchenberger

Die Fronten zwischen Progressiven und Konservativen haben sich aufgrund der diametral auseinanderliegenden Lesarten zu den umstrittenen Kodexinhalten also inzwischen weiter verhärtet. Dazu beigetragen hat, zumindest aus Sicht des Churer Priesterkreises, auch ein Interview mit Joseph Maria Bonnemain in der «NZZ am Sonntag» vom 12. Juni, auf welches der Bischof im jüngsten Gespräch «mehrfach» verwiesen habe. Weil der Bischof darin ausführte, dass der Verhaltenskodex kein Dokument im kirchenrechtlichen Sinn sei, erachten es nun die Kritiker gemäss ihrem jüngsten Rundschreiben auch nicht oder nicht mehr als bindend. Und zwar weder für Priester, noch «für alle, die von staatskirchenrechtlichen Behörden angestellt sind oder werden».

Bischof will Kodex vorerst nicht abändern

Bonnemain hatte gegenüber der «NZZ am Sonntag» präzisiert, dass «der Text kein bischöflicher Erlass ist. Ich habe ihn unterzeichnet, weil ich mich an ihn halten werde. Und ich bin überzeugt, dass er im Einklang mit dem katholischen Glauben steht». Der Bischof machte auch deutlich, dass er derzeit keine Veranlassung sehe, am Kodex Änderungen vorzunehmen und bekräftigte die vom Priesterkreis dezidiert kritisierte Vorgabe, dass Mitarbeitende im Bistum und in den Landeskirchen von deren Vorgesetzten nicht über deren Intimleben ausgefragt werden dürften. Dadurch, so Bonnemain, würde aber dennoch keine kirchlichen Gesetzmässigkeiten, etwa die Zölibatspflicht, verletzt. Denn: «Natürlich erwarten wir, dass sich Priester nach unseren Regeln verhalten: Sie versprechen, ehelos und keusch zu leben. Da brauche ich nicht mehr nachzufragen. Ich nehme die Aufrichtigkeit der Menschen ernst.»

