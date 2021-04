Brand Öllager in Beckenried geht in Flammen auf Um die Mittagszeit brannte in Beckenried ein Öllager. Der Feuerwehr kam entgegen, dass um diese Zeit viele Einsatzkräfte zur Verfügung standen. Florian Pfister 22.04.2021, 15.28 Uhr

Am Donnerstag ging um die Mittagszeit ein Öllagerraum unmittelbar am Ufer des Vierwaldstättersees in Flammen auf. Die Feuerwehr rückte zu einem «Brand gross» aus. Um diese Zeit waren viele Einsatzkräfte verfügbar, sodass die Löschung rasch vonstatten ging. Zu grösseren Schäden kam es nach einem ersten Augenschein nicht. Nach der Brandursache wird noch gesucht.