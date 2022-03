Bürgenstock: Restaurant Spices erhält neue Küchenchefinnen

Bürgenstock Restaurant «Spices»: Chefin Chatsorn Pratoomma geht, Zwillinge übernehmen Die 16-Sterne-Chefin Chatsorn Pratoomma ist aus privaten Gründen zurück in ihre Heimat Thailand geflogen. Neu übernehmen die thailändischen Zwillinge Virat und Vilai Kanjan. 04.03.2022, 17.14 Uhr

Die beiden thailändischen Zwillinge Virat und Vilai Kanjan übernehmen den Chefposten im Asia-Restaurant «Spices» auf dem Bürgenstock. Wie GaultMillau in einer Mitteilung schreibt, ist die bisherige Chefin, Chatsorn Pratoomma, aus privaten Gründen in ihre Heimat Thailand zurückgeflogen. Pratoomma war mit 16 GaultMillau-Punkten ausgezeichnet.

Die thailändischen Zwillinge Virat und Vilai Kanjan kochen künftig auf dem Bürgenstock. Bild: PD

Die neuen Chefinnen, Virat und Vilai Kanjan, starteten ihre Karriere an den besten Adressen Bangkoks, bevor sie in Europa anheuerten. Sie kochten bereits im Schloss Elmau für 15 GaultMillau-Punkte und bekochten am G7-Gipfel auch die Staatschefs. (pl)