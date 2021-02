Bundesgericht Gleitschirmabsturz in Wolfenschiessen: Verhängnisvoller Fehler beim Prüfungsflug Ein Tandem-Gleitschirm stürzt in Wolfenschiessen ab, der Passagier erleidet schwere Verletzungen. Der Pilot wird verurteilt – in einem Punkt aber auch freigesprochen. Manuel Bühlmann 06.02.2021, 12.00 Uhr

Pilot und Passagier näherten sich bereits dem Landeplatz Neufallenbach in Wolfenschiessen, als es zum verhängnisvollen Fehler kam. Der Tandem-Gleitschirm klappte ein, worauf die beiden Männer aus rund acht Metern in die Tiefe stürzten. Der missglückte Prüfungsflug vom August 2017 beschäftigt die Justiz bis heute. Strafantrag gestellt hatte der Passagier. Er hatte beim Aufprall mehrere Brüche erlitten und in der Folge längere Zeit nicht arbeiten können. Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts verurteilte den Piloten im vergangenen März wegen fahrlässiger einfacher Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe (wir berichteten). Mit diesem Entscheid waren allerdings weder die Bundesanwaltschaft noch der Beschuldigte selbst zufrieden; beide Parteien wandten sich an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.

Aus dem jüngst veröffentlichten Urteil geht hervor: Der Gleitschirm-Pilot forderte einen Freispruch. Er kritisierte, die Strafkammer habe den Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» verletzt. Zu Unrecht habe sie eine Turbulenz oder eine Windböe als Unfallursache ausser Betracht gelassen. Die Experten hätten diese Möglichkeit zwar als eher unwahrscheinlich bezeichnet, aber dennoch nicht ausgeschlossen, argumentierte der Beschuldigte.

Prüfungsexperte wird zum Zeugen

Die Frage, warum die beiden Männer mit dem Tandem-Gleitschirm verunfallten, steht denn auch vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts im Zentrum. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Beobachtungen des Prüfungsexperten, der den Tandemflug hätte bewerten müssen – und stattdessen Zeuge des Unglücks wurde. «Klar und nachvollziehbar», bezeichnet die Berufungskammer dessen Aussagen. Demnach hatte der Pilot bei einer geringen Geschwindigkeit zu stark gebremst, worauf es zu einem Strömungsabriss kam, der letztlich zum heftigen Aufprall führte. Der Gutachter, der den Unfallhergang rekonstruierte, gelangte zu einem ähnlichen Schluss: Der Beschuldigte zog zu stark an der Steuerleine, worauf die Strömung aufgrund der geringen Geschwindigkeit einseitig abgerissen sei. Als der Pilot dies bemerkte, löste er zwar sofort die Bremse, doch da war es schon zu spät. Der Gleitschirm flog bereits zu tief, um wieder zu beschleunigen und den Absturz abzuwenden. «Das Gutachten ist inhaltlich breit abgestützt und in seinen Erkenntnissen schlüssig und plausibel», stellen die beiden Richterinnen und der Richter fest und weisen die Berufung des Beschuldigten ab.

Freispruch vom zweiten Vorwurf

Abblitzen lässt die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts auch die Bundesanwaltschaft. Die Behörde – für die Anklage zuständig, weil Gleitschirme juristisch als Luftfahrzeuge gelten – hatte zusätzlich einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs verlangt. Das Strafgesetzbuch sieht die Möglichkeit einer Bestrafung von Personen vor, die den Verkehr in der Luft oder auf der Strasse stören und dabei andere Menschen in Gefahr bringen. Die Bundesanwaltschaft argumentiert, zwar sei ausser den beiden verunfallten Männern niemand direkt bedroht gewesen, durch den Sturz aus rund acht Metern sei der Passagier aber in einem Masse gefährdet gewesen, das deutlich über eine einfache Körperverletzung hinausgehe. Mit der Forderung nach einer zusätzlichen Verurteilung in diesem Anklagepunkt findet die Bundesanwaltschaft kein Gehör. Die Richterinnen und Richter setzen sich im Urteil zunächst ausführlich mit dem Straftatbestand auseinander, sprechen den Beschuldigten von diesem Vorwurf aber letztlich frei. Sie begründen ihren Entscheid unter anderem damit, dass neben dem Passagier, der sich bewusst für den Prüfungsflug zur Verfügung gestellt habe, kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sei. «Eine die Individualgefahr übersteigende Gefährdung der Allgemeinheit lag nicht vor.»

Die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts bestätigt das Urteil der Strafkammer auch in Bezug auf die Geldstrafe, diese bleibt bei 25 Tagessätzen zu je 120 Franken und wird bedingt ausgesprochen. Das heisst: Bezahlen muss der Gleitschirm-Pilot die 3000 Franken nur dann, wenn er sich in der zweijährigen Probezeit etwas zuschulden kommen lassen sollte. So oder so begleichen muss er eine Rechnung von rund 4800 Franken: Verfahrenskosten in dieser Höhe werden ihm auferlegt. Das Urteil kann ans Bundesgericht weitergezogen werden.

Urteil der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts CA.2020.6 vom 18. Januar 2021