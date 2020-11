Bundesgericht Erfolg für Gegner von Hergiswiler Neubauprojekt – acht Jahre nach der Baubewilligung Mehrmals wurde die Bewilligung für den Bau von Wohnhäusern in Hergiswil verlängert. Kurz vor Ablauf der letzten Frist wurden Arbeiten gestartet, aber sogleich wieder eingestellt. Ein illegaler Trick der Bauherren, damit die Bewilligung nicht verfällt? Das Bundesgericht weist den Fall an die Nidwaldner Justiz zurück. Manuel Bühlmann 30.11.2020, 14.00 Uhr

Kurz bevor die Baubewilligung verfallen wäre, kam der Bagger zum Einsatz. Drei Tage vor Ablauf der Frist. Bis dahin hatte der Gemeinderat Hergiswil die Bewilligung zweimal verlängert, zuletzt bis zum 27. August 2017. Einige Wochen später stellte das verantwortliche Unternehmen ein Gesuch um Projektänderung: Geplant und bewilligt waren ein Zweifamilienhaus und zwei Einfamilienhäuser, nun sollen stattdessen drei Zweifamilienhäuser entstehen.

Die Pläne kommen bei Eigentümern angrenzender Grundstücke nicht gut an. Ein Teil von ihnen hatte sich bereits gegen das ursprüngliche Projekt gewehrt. In beiden Fällen blieb ihre juristische Gegenwehr ohne Erfolg; sie blitzten vor dem Regierungsrat genauso ab wie vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden. Doch nun gelingt den Gegnern des Neubauprojekts vor Bundesgericht zumindest ein Etappensieg. Dies geht aus dem am Montag veröffentlichten Entscheid hervor.

Im Zentrum des Rechtsstreits steht die Frage, ob die bereits im März 2012 erteilte und später zweimal verlängerte Baubewilligung erloschen ist, weil nicht rechtzeitig mit dem Bau begonnen worden ist. Für die Gegner steht fest: Die Arbeiten seien nach dem 24. August 2017 sogleich eingestellt und bis heute nicht wieder aufgenommen worden. Sie kritisieren, die Bautätigkeiten auf einem kleinen Teil des Grundstücks habe nur dazu gedient, den Ablauf der Bewilligung zu verhindern, ein eigentlicher Baustart sei hingegen nicht gewollt gewesen.

Das verantwortliche Unternehmen entgegnet, mit den an jenem Tag im August vor drei Jahren getätigten Arbeiten und dem eingereichten Planänderungsgesuch habe man den klaren Bauwillen kundgetan. Die Arbeiten seien lediglich vorläufig eingestellt worden und würden nach Bewilligung der Projektänderung umgehend weitergeführt.

Arbeiten kurz nach Start gestoppt

Mit dieser Argumentation vermochte das Unternehmen zwar die kantonalen Instanzen zu überzeugen, nicht aber das Bundesgericht, wie der aktuelle Entscheid zeigt. Die beiden Richter und die Richterin halten zwar fest, grundsätzlich könnten kleinere Aushubarbeiten vor Fristablauf genügen, um von einem rechtzeitigen Baubeginn auszugehen. Dies gelte aber nur, wenn in der Folge weitergearbeitet werde. «Werden dagegen nur geringfügige Arbeiten kurz vor Fristablauf vorgenommen und die Bauarbeiten anschliessend gleich wieder eingestellt, stellt sich die Frage, ob tatsächlich ein Bauwillen vorhanden ist oder der Baubeginn lediglich zwecks Fristwahrung vorgeschoben wurde.»

Auf diese Frage gibt das Richtertrio zwar keine direkte Antwort. Es erinnert aber an die Annahme des Verwaltungsgerichts, wonach ein solches Vorgehen ein Indiz sei für einen rechtsmissbräuchlichen, nur vorgeschobenen Baubeginn. «Unter diesen Umständen hätte Anlass bestanden, die Einstellung der Bauarbeiten zu thematisieren und zu begründen, weshalb ein Rechtsmissbrauch dennoch zu verneinen sei», halten die obersten Richter an die Adresse der Vorinstanz gerichtet fest.

«Zusammenfassend erscheint die Argumentation des Verwaltungsgerichts widersprüchlich oder jedenfalls unvollständig», urteilt das Bundesgericht und heisst die Beschwerde der Gegner des Neubauprojekts gut. Das Nidwaldner Verwaltungsgericht wird sich erneut mit dem Fall beschäftigen müssen. Das unterlegene Unternehmen muss Gerichtskosten von 4000 Franken bezahlen und der Gegenseite eine Entschädigung in gleicher Höhe für das bundesgerichtliche Verfahren überweisen.

Bundesgerichtsurteil 1C_269/2020 vom 27. Oktober 2020