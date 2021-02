Bundesgerichts-Urteil Streit über Neubau in Dallenwil: Nachbarn blitzen vor Bundesgericht ab Die Baubewilligung für ein Einfamilienhaus in Dallenwil liegt seit bald drei Jahren vor. Genauso lange beschäftigt das Projekt bereits die Justiz. Manuel Bühlmann 09.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In einem Dallenwiler Wohnquartier soll ein neues Einfamilienhaus entstehen. Der Gemeinderat bewilligte das Bauprojekt im Mai 2018 – trotz Gegenwehr. Zwei Nachbarn zeigten sich von den Plänen wenig begeistert. Von Anfang an versuchten sie, den Neubau nebenan auf juristischem Weg zu verhindern. Erfolgreich waren sie damit allerdings nicht: Weder beim Nidwaldner Regierungsrat noch beim kantonalen Verwaltungsgericht fanden sie Gehör. Und so blieb ihnen nur noch der Gang vors Bundesgericht in Lausanne. Doch auch vor der obersten Instanz des Landes ist ihnen kein Erfolg beschieden, wie das am Montag veröffentlichte Urteil zeigt.

Die beiden Nachbarn argumentieren, der Neubau verstosse gegen den Gestaltungsplan des betroffenen Quartiers. Unter anderem die Form des Gebäudes und das Dach entsprächen nicht den Vorgaben. Ihre Kritik richtet sich auch gegen die geplante Terrasse auf einem Teil des Gebäudes. Sie halten dieses Vorhaben für unzulässig. Ihre Begründung: Es handle sich dabei um ein Flachdach – dabei schreibe der Gestaltungsplan in diesem Teil der Gemeinde Dallenwil Satteldächer vor.

Neubau zu Recht bewilligt - es gibt Spielraum

Mit ihren Argumenten vermögen die Nachbarn das Bundesgericht nicht zu überzeugen. Die beiden Richter und die Richterin erinnern in ihrem Urteil an den Spielraum, der den Gemeinden in der Praxis eingeräumt wird:

«Der kommunalen Baubewilligungsbehörde kommt nach der Rechtsprechung bei der ästhetischen Würdigung der Gesamtwirkung einer Baute eine besondere Entscheidungs- und Ermessensfreiheit zu.»

Nach den Vorgaben des Gestaltungsplans sei die Gesamtwirkung von Gebäudeform und Dachgestaltung wesentlich. Das Nidwaldner Verwaltungsgericht durfte demnach – trotz vorgeschriebener Satteldächer – die vorgesehene Terrasse auf einem Teil des Hauses für zulässig erklären. Im Urteil heisst es:

«Im Ergebnis ist es mit diesem Rahmen der Gestaltungsplanvorschriften vereinbar, wenn die Vorinstanz das umstrittene Bauvorhaben in dieser Hinsicht als bewilligungsfähig erachtet hat»

Damit stützen die obersten Richter den Entscheid des Verwaltungsgerichts; dieses hatte unter anderem festgehalten, das geplante Gebäude füge sich nahtlos und störungsfrei ins Gelände ein.

Das Bundesgericht weist auch die übrigen Einwände der beiden Nachbarn zurück – und ihre Beschwerde ab. Als unterlegene Partei müssen sie nicht nur Gerichtskosten von 4000 Franken bezahlen, sondern der Gegenseite für das bundesgerichtliche Verfahren auch eine Entschädigung in gleicher Höhe überweisen.

Bundesgerichtsurteil 1C_297/2020 vom 5. Januar 2021