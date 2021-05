Urteil Bundesgericht schränkt Betriebstage der Schiessanlage Hostetten ein Zwei Anwohner stören sich am Schiesslärm und verlangen die Stilllegung der Anlage Hostetten in Oberdorf. Vor der obersten Instanz erreichen sie einen Teilerfolg. Manuel Bühlmann 25.05.2021, 17.32 Uhr

Das Problem ist seit langem bekannt: Wird auf der 300-Meter-Schiessanlage Hostetten in der Gemeinde Oberdorf geschossen, entsteht zu viel Lärm. Die Grenzwerte werden nicht eingehalten. Daran änderten auch die Schallschutztunnel nichts, deren Bau die Behörden vor rund 20 Jahren angeordnet hatten. Der Betrieb war zeitlich eingeschränkt und in der Folge mehrmals befristet verlängert worden. Zuletzt um weitere zehn Jahre: Bis Ende 2027 seien jährlich bis zu 15,5 Schiesshalbtage erlaubt, entschied die Nidwaldner Landwirtschafts- und Umweltdirektion.

Dagegen setzten sich zwei Anwohner zur Wehr: Sie verlangten die Stilllegung der 1932 erbauten Schiessanlage. Vor dem Regierungsrat erreichten sie zumindest eine weitere Beschränkung des Betriebs – auf 13,5 Schiesshalbtage pro Jahr. Damit gaben sich die beiden Nachbarn nicht zufrieden. Nachdem sie vor dem Nidwaldner Verwaltungsgericht erfolglos geblieben waren, wandten sie sich ans Bundesgericht. Ein Schritt, der sich für sie zumindest teilweise auszahlt, wie das am Dienstag veröffentlichte Urteil zeigt.

Zu viel Lärm auf allen sechs Anlagen

Unbestritten ist: Der von der Schiessanlage ausgehende Lärm überschreitet die vorgeschriebenen Grenzwerte. Nidwaldner Regierungsrat und Verwaltungsgericht hatten jedoch weitere bauliche Massnahmen – wie Lärmschutzhügel oder das Absenken der Schussbahn – als Lösung verworfen, weil damit unverhältnismässig hohe Kosten verbunden wären und überwiegende Interessen des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes entgegenstünden. Dabei bleibt es; die Anwohner hatten keine solchen Forderungen erhoben.

Vor Bundesgericht stand daher die Frage im Zentrum, ob der Schiessbetrieb in Zukunft weiter einzuschränken ist. Die Anwohner hatten in ihrer Beschwerde argumentiert, zumindest ein Teil der Schiessanlässe liesse sich auch auf anderen Anlagen durchführen. Allerdings hatte eine Untersuchung der Lärmbelastung 2017 ergeben, dass bei allen sechs Nidwaldner Schiessanlagen die Grenzwerte überschritten werden. Das kantonale Verwaltungsgericht hatte sich deshalb gegen eine innerkantonale Ausweichvariante ausgesprochen. Aber auch eine ausserkantonale Lösung hatte die Vorinstanz abgelehnt: Einerseits bestehe ein öffentliches Interesse daran, dass die ausserdienstliche Schiesspflicht im eigenen Kanton erfüllt werden könne, andererseits sei der weitere Anfahrtsweg berufstätigen Schiesspflichtigen nicht zuzumuten.

Zukunft geklärt – aber nur bis 2025

Das Bundesgericht hingegen hält eine Verlegung des Schiessbetriebs auf eine ausserkantonale Anlage nicht für ausgeschlossen – und kommt auch sonst zu einem teilweise anderen Urteil als das Verwaltungsgericht. Der Betrieb wird weiter eingeschränkt; ab 2022 sind noch maximal 11,5 Schiesshalbtage pro Jahr erlaubt. Zum Vergleich: Die Betreiber der Anlage hatten 16,5 Halbtage beantragt. Das Bundesgericht erinnert in seinem Entscheid an die seit langem bestehenden, aber nicht umgesetzten Pläne für eine Gemeinschaftsanlage und erhöht zugleich den Druck: «Je länger eine befriedigende innerkantonale Lösung der Lärmproblematik nicht gefunden werden kann, desto mehr gebietet das erhebliche öffentliche Interesse an der Verminderung des Lärms und das private Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner an der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte eine stärkere Beschränkung des Schiessbetriebs auf der Anlage Hostetten.»

Trotz Einschränkung sei sichergestellt, dass die obligatorische Schiesspflicht weiterhin erfüllt werden könne und die Durchführung eines Jungschützenkurses, der Vorübungen zu den Bundesübungen sowie in einem gewissen Umfang auch von Vereinstrainings und internen Wettkämpfen möglich bleibe, heisst es im Urteil. Die Regelung gilt bis Ende 2025, spätestens dann müssen die Behörden erneut über die Zukunft der 300-Meter-Schiessanlage in Oberdorf entscheiden.

Bundesgerichtsurteil 1C_162/2020 vom 16. April 2021.