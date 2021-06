Sommersession 2021: Hans Wicki und Peter Keller blickten zurück

Bundespolitik «Hans-Peter» waren sich an ihrem Sessionsrückblick einig – zumindest in fast allen Punkten Peter Keller und Hans Wicki blickten am Samstag zurück auf die vergangene Sommersession und gaben Einblick in aktuelle politische Themen. Es herrschte Harmonie – mit einer Ausnahme. Irene Infanger 21.06.2021, 20.00 Uhr

FDP-Ständerat Hans Wicki (rechts) und SVP-Nationalrat Peter Keller gaben Einblick in aktuelle politische Themen. Bild: Irene Infanger (Stans, 19. Juni 2021)

Rund 40 Personen fanden sich am Samstagvormittag im Hotel Engel in Stans ein, um von den Nidwaldner Bundesparlamentariern mehr über die Geschäfte der Sommersession zu erfahren. Dabei nahmen «Hans-Peter» gewichtige Themen in den Fokus: Das Massnahmepaket zu Gunsten der Medien, die aktuelle AHV-Revision und das Covid-19-Gesetz. Es herrschte Einigkeit zwischen SVP-Nationalrat Peter Keller und FDP-Ständerat Hans Wicki. Beide Hergiswiler lehnten etwa das überarbeitete Mediengesetz ab. Wicki störte die geplante finanzielle Unterstützung von Online-Medien. «Warum die unterstützen, die schon von Anzeigegeldern profitieren?», fragte er in die Runde. Obwohl er die finanzielle Aufstockung der indirekten Medienförderung gutheisst, wird sich Wicki einem möglichen Referendumskomitee anschliessen. Keller indes störte sich an der Tendenz der durch Staatsgebühren finanzierten SRG, die mehr und mehr ins online drängt, und dort insbesondere die privaten Medien konkurrenziert. «Damit diese wenigstens ein paar ‹Brösmeli› bekommen, sagen sie zum ganzen Paket Ja. Das ist ein Konfliktbereich, den man genau anschauen muss.»

Sollen die Gewinne aus den Negativzinsen der Nationalbank in die AHV fliessen?

SVP-Nationalrat Peter Keller. Bild: Irene Infanger (Stans, 19. Juni 2021)

Zufrieden zeigten sich die beiden bürgerlichen Politiker über die geplanten Massnahmen gegen die Unterfinanzierung der AHV. «Der bürgerliche Schulterschluss hat funktioniert», fasste Keller zusammen. Die AHV 21 sei eine Mischung von Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer und Angleichung des Rentenalters von Frau und Mann. Die Stabilisierung der AHV sei damit aber nicht beendet, sagte Keller. «Es ist der Weg der kleinen Schritte», erklärte auch Wicki. Nicht einig waren sich die Nidwaldner Politiker darüber, ob der Gewinn aus den Negativzinsen der Nationalbank in die AHV fliessen soll. Während SVP-Exponent Keller diesen Schritt begrüsste («Die Gewinne aus den Negativzinsen sollen der Bevölkerung zurückgegeben werden.»), stellte sich FDP-Mann Wicki vehement gegen diese Idee («Die Nationalbank gehört nicht den Bürgern, sondern den Kantonen. Nimmt man das Geld weg, fehlt es am Ende den Kantonen.»).

FDP-Ständerat Hans Wicki. Bild: Irene Infanger (Stans, 19. Juni 2021)

Mühe bekunden die Politiker mit der aktuellen Covid-Politik des Bundes und der weiterhin anhaltenden besonderen Lage. Keller erklärte anhand eines Beispiels, dass die aktuellen Vorgaben für die Umsetzung von Anlässen faktisch einem Veranstaltungsverbot gleichkomme. «Veranstaltungen sind so kaum noch durchführbar und finanzierbar», so Keller. Auch die Nidwaldner SVP-Regierungsrätin Michèle Blöchliger betonte in einem kurzen Votum, dass es wichtig sei, wieder von der besonderen in die normale Lage zurückzukehren. «Die Kantone wissen, was es dazu braucht und wollen wieder eigenverantwortlich handeln.» Die Mehrheit der Bundesparlamentarier sah dies hingegen anders und passte einen entsprechenden Gesetzesartikel nicht an. Den Nidwaldner Exponenten sind damit die Hände gebunden – den Mund halten werden sie deswegen aber nicht und weiter Druck ausüben.