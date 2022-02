Kein Imageproblem nach dem Verkauf des PC-24 durch den Bund

Bundesratsjet Droht nach dem Verkauf des Pilatus-Jets durch den Bund ein Imageproblem für die Nidwaldner Flugzeugbauer? Überraschend gab der Bundesrat bekannt, dass er seinen «Pilatus PC-24»-Business-Jet verkaufen will. Das Flugzeug sei zu wenig gefragt und nur bedingt für längere Reisen geeignet. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 18.02.2022, 18.00 Uhr

Der Bundesrat sorgte in der Zentralschweiz für Überraschung, als er am Donnerstag inmitten mehrerer Medienmitteilungen auch eine herausgab, wonach er beschlossen habe, seinen Pilatus-Business-Jet PC-24 zu verkaufen.

Der PC-24 des Bundesrates soll verkauft werden. Bild: PD

In der Mitteilung des VBS heisst es als Begründung, dass der PC-24 vom Bundesrat und den Departementen nur wenig nachgefragt werde. Und auch finanzielle Überlegungen scheinen eine Rolle zu spielen.

«Das Flugzeug hat aufgrund seines jungen Alters und sehr guten Zustandes aktuell noch einen hohen Verkaufswert»

, so das VBS. Tatsächlich war ganz Nidwalden stolz und die Wirtschaft erfreut, als vor drei Jahren der damaligen VBS-Chef Ueli Maurer die Maschine bestellte, um einen Bundesratsjet aus Schweizer Produktion zu haben. Das schnelle Aus sorgt deshalb für Aufsehen.

Pilatus bleibt wichtiger Partner des Bundes

Der Lufttransportdienst des Bundes (LTDB) betreibt eine Flugzeugflotte, die zu Gunsten der Landesregierung, Departemente, Bundesämter und der Armee eingesetzt werden. Diese Flotte umfasst unter anderem drei Flugzeuge für den VIP-Transport. Bei diesen sogenannten «Bundesratsjets» handelt es sich um die Citation Excel 560XL von Cessna, die Falcon 900EX von Dassault und eben den PC-24 von Pilatus. «Die heterogene Ausgestaltung schränkt aber teilweise die Flexibilität und die Handlungsfreiheit für die Einsätze ein. Zum Beispiel sind die Citation Excel 560XL und der PC-24 aufgrund ihrer technischen Auslegung nur bedingt für längere Reisen geeignet», schreibt das VBS. Mit anderen Worten, das Flugzeug passt nicht mehr in die Flotte.

Auf Nachfrage betont das VBS, der Verkauf habe gar nichts mit der Qualität des Flugzeugs zu tun. Und es handle sich «nicht um einen Entscheid gegen Pilatus oder ein Flugzeug aus Schweizer Produktion».

«Die Firma Pilatus ist und bleibt ein wichtiger strategischer Partner des Bundes und der Schweizer Luftwaffe.»

Die Schweizer Luftwaffe habe seit Jahrzehnten eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Pilatus. Laut VBS hat die Luftwaffe seit dem «Pilatus P-2» jeden Typ beschafft und gegenwärtig setzt sie noch die Typen PC-6 Turbo-Porter, PC-7 Turbo-Trainer, PC-9, PC-12 und PC-21 ein.

«Auch in Zukunft werden die Flugzeuge von Pilatus weiterhin eine wichtige Rolle in der Ausbildung und im Einsatz spielen.»

Das Erfolgsmodell PC-24 ist zu gut

Pilatus selbst möchte sich auf Anfrage nicht zum Verkauf des Flugzeugs durch den Bund äussern. Sorgen über einen allfälligen Imageverlust müsse man sich bei Pilatus aber nicht machen, ist Walter Hodel, Aviatikexperte und Redaktor der Fachzeitschrift «Cockpit», überzeugt. «Dafür ist der PC-24 viel zu gut. Das ist ein Erfolgsmodell. Und der Entscheid des Bundes kann diesen Erfolg nicht schmälern.» Für Walter Hodel war es ein sehr wichtiges Zeichen, dass der Bund den PC-24 vor drei Jahren überhaupt gekauft habe. «Heute ist Pilatus darauf nicht mehr angewiesen.»

Bundesrat Ueli Maurer (links) und der damalige CEO von Pilatus Oscar J. Schwenk beim Roll-out des PC-24 am 1. August 2014 auf dem Flugplatz Buochs. Bild: Philipp Schmidli

Er habe sich zuerst zwar auch gewundert über den Entscheid, könne ihn aber doch nachvollziehen, meint Hodel.

«Die Flugzeuge müssen ins Portfolio der Bundesflotte passen. Und wenn der PC-24 zu wenig ausgelastet ist oder das falsche Format hat, dann wird er eben verkauft.»

Und dieser Verkauf sei bestimmt einfacher und lukrativer, als die ältere «Cessna» abzustossen. «Der PC-24 ist gefragt.»

Auch der Nidwaldner Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger ist überzeugt, dass Pilatus wegen des Verkaufs des Bundesratsjets keinen Imageschaden erleidet. «Die Pilatus-Flugzeugwerke sind sehr erfolgreich, wie die Geschäftszahlen zeigen, und die Nachfrage nach dem PC-24 ist gross. Dies freut mich als Volkswirtschaftsdirektor sehr. Selbst wenn der Bundesrat seinen PC-24 veräussern will, ist kein Imageschaden für Pilatus oder gar die Nidwaldner Wirtschaft zu befürchten. Der Bundesrat hat seine Beweggründe dafür offengelegt, mit Pilatus selbst hat dieser Schritt nichts zu tun», schreibt er auf Anfrage.

Tatsächlich will der Bund seine Flotte «weiterentwickeln» und der Bundesrat will seine Jets unter anderem auch für längere Reisen einsetzen können, als dies mit dem PC-24 mit seiner Reichweite von rund 3000 Kilometern möglich ist. Diesem Umstand werde bei der Prüfung von Optionen für die Weiterentwicklung der Bundesratsflotte Rechnung getragen, schreibt das VBS, das nun die möglichen Optionen prüft und dem Bundesrat bis Ende 2022 einen konkreten Antrag vorlegen will.

