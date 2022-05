«Hauptsache fliegen!»

Buochs 16-jähriger Nidwaldner legt vom Start bis zur Landung einen perfekten Flug hin Die Segelfluggruppe Nidwalden feiert mit Nevil Marti ihren jüngsten Piloten und hat Baupläne. Robert Hess Jetzt kommentieren 29.05.2022, 15.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein letzter Check von Nevil Marti kurz vor dem Start, beobachtet vom Experten Ruedi Wissmann, Schänis, im Doppelsitzer. Bild: Robert Hess (Buochs, 27. Mai 2022)

Drei Wochen nach seinem 16. Geburtstag am 5. Mai hat der flugbegeisterte Buochser Kollegischüler Nevil Marti am Freitagvormittag auf dem Flugplatz Buochs die praktische Prüfung als Segelflugzeug-Pilot bestanden. «Sein Flug war vom Start bis zur Landung perfekt», lobte der Prüfungsexperte Ruedi Wissmann, Fluglehrer in Schänis. Freude herrschte auch bei den Fliegerkameraden, der Familie und besonders auch bei Urs Grubenmann, dem Obmann der Segelfluggruppe Nidwalden (SGN).

Keine Frage, dass Nevil überglücklich ist, die zweijährige Ausbildung zum Segelflugzeug-Piloten mit Erfolg abgeschlossen zu haben. Seine grosse Leidenschaft ist Fliegen, und so hat er sich mit 14 Jahren bei der SGN zur Piloten-Ausbildung angemeldet. Der jüngste Pilot in der Geschichte der SGN sagt:

«Ich habe seither neben der Schule im Kollegium Stans viel eingesetzt, um mit 16 Jahren das erste fliegerische Ziel erreicht zu haben.»

Er sei von den Fluglehrern der Gruppe und auch von den anderen Piloten sehr gut begleitet worden, «sodass ich bereits nach einem Jahr den ersten Alleinflug – noch ohne Lizenz möglich – absolvieren konnte».

Halbstündiger Prüfungsflug

Bereits vor der praktischen Prüfung vom Freitag hatte Nevil die theoretische Prüfung mit mehreren Fächern bestanden. Bevor es am Freitag in die Luft ging, war ein Vorbereitungsgespräch über Meteo, Flugzeug und Luftraum mit dem Experten programmiert.

Kurz nach 11 Uhr vertrauten sich Nevil Marti und «sein» Experte Ruedi Wissmann im Schulungszweisitzer ASK-21 dem Schlepp-Piloten Max Schwarz an. Nach einem perfekten Start und Schlepp auf rund 1800 Metern über Meer konnte Nevil Marti über dem Gebiet Bürgenberg, Stanserhorn und Engelbergertal während rund einer halben Stunde sein Können in der Luft unter Beweis stellen. «Prüfung mit Bravour bestanden», sagte Experte Wissmann nach der Landung.

Prüfung mit Bravour bestanden: (von links) Experte Ruedi Wissmann, Schänis, Nevil Marti und Urs Grubenmann, Obmann der Segelfluggruppe Nidwalden. Bild: Robert Hess (Buochs, 27. Mai 2022)

Die Segelflugzeugpilotenlizenz wird vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) ausgestellt. Damit wird Nevil Marti im frühestmöglichen Alter von 16 Jahren berechtigt sein, ein Segelflugzeug eigenverantwortlich zu führen.

Nächste Etappe wird für den Überflieger der Segelfluggruppe Nidwalden die fliegerische Vorschulung sein. Nach der Matura wäre ein Aviatik-Studium möglich, immer mit seinem grössten Ziel vor Augen: «Jet-Pilot in der Schweizer Luftwaffe zu werden.» Und wenn das nicht möglich ist, wäre auch ein Job in der Zivilluftfahrt ein Thema.

«Hauptsache fliegen!»

Eine neue Vereinswerkstatt

Grosse Ziele hat nicht nur der jüngste Pilot, sondern auch der Verein. Auch künftig will die SGN grosses Gewicht auf die Nachwuchsförderung legen und so auch die Infrastruktur auf einem guten Stand halten. Die heute 47 Mitglieder fliegen nicht nur, sondern warten und unterhalten ihre Flugzeuge grösstenteils auch selber. Dazu braucht es eine Werkstatt. Das vor über 50 Jahren erstellte Gebäude befindet sich heute in einem schlechten Zustand. Die SGN plant deshalb, die bestehende Werkstatt, an der Strasse zwischen Stans und Ennetbürgen gelegen, durch ein neues Gebäude an gleicher Stelle von identischer Grösse zu ersetzen, erklärte Vereinsmitglied und Sponsoring-Verantwortlicher Alexandre Borel im Gespräch mit unserer Zeitung. «Für die Umsetzung des Projekts werden fast ausschliesslich Unternehmen aus dem Kanton Nidwalden beauftragt», so Borel weiter. Das neue eingeschossige Gebäude soll aus einem Werkstattraum mit Platz für zwei Segelflugzeuge sowie einem kleinen Aufenthaltsraum mit Küche bestehen. Der Bezug ist auf Herbst 2023 geplant

Die Kosten für das neue Gebäude werden mit 295’000 Franken veranschlagt. Davon können 165’000 Franken durch die Eigenfinanzierung der SGN sowie Darlehen und A-fonds-perdu-Beiträge der Mitglieder finanziert werden. 85’000 Franken sind von der öffentlichen Hand sowie einem Unterstützungsbeitrag des Aero-Clubs der Schweiz zu erwarten. Für die vollständige Finanzierung des für den Verein «lebenswichtigen Bauvorhabens», so Borel, fehlen 45’000 Franken, die durch Sponsoring und Crowdfunding beschafft werden sollen. Die SGN hat deshalb ein Sponsoring- und Gönnerkonzept entwickelt.

Weitere Infos gibt es unter https://segelfluggruppe-nidwalden.ch/vereinswerkstatt/

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen