28-Jähriger überschlägt sich in Buochs und landet auf dem Dach

Buochs 28-Jähriger überschlägt sich mehrmals und landet auf dem Dach Auf der A2 kam es bei der Ausfahrt Buochs am Freitag zu einem Selbstunfall. Fahrer und Beifahrer konnten sich leicht verletzt befreien. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. 13.05.2022, 15.17 Uhr

Nach dem Unfall kam das Auto auf dem Dach zum Stillstand. Bild: PD

Ein 28-jähriger rumänischer Staatsbürger fuhr laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Nidwalden am Freitagmorgen auf der Autobahn A2 Richtung Süden. Auf Höhe der Autobahnausfahrt Buochs Süd kollidierte das Fahrzeug zweimalig mit der Leitplanke. Dadurch hob das Fahrzeug leicht ab, prallte in die Ausfahrtstafel und überschlug sich mehrmals, bis es dann auf der Ausfahrtsspur, auf dem Fahrzeugdach liegend, zum Stillstand kam.

Der Fahrzeuglenker und sein Beifahrer hätten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien können und seien durch den Unfall leicht verletzt worden, heisst es in der Mitteilung weiter. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und an der Strasseninfrastruktur erheblicher Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Im Einsatz standen nebst der Stützpunktfeuerwehr Stans, der Rettungsdienst, die Nationalstrassenbetriebsgesellschaft Zentras, ein Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Nidwalden. (nke)