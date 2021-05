Buochs Alkoholisierter Velofahrer nach Sturz ins Spital eingeliefert Bei einem Selbstunfall hat sich ein Velofahrer erhebliche Verletzungen zugezogen. Der 56-Jährige musste ins Spital eingeliefert werden. 29.05.2021, 11.06 Uhr

(rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Nidwalden am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr in Buochs. Ein 56-jähriger Mann war von Ennetbürgen in Richtung Buochs unterwegs, als er kurz nach der Brücke über die Engelberger-Aa aus bislang unbekannten Gründen zu Fall kam.